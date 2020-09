Bruder Mischa Zverev: "Seit dem Tag deiner Geburt wusste ich, dass du etwas Besonderes bist - und ich habe immer zu dir aufgeschaut, unabhängig unseres Alters. Du warst immer derjenige, der mich an unsere Träume glauben ließ, und auch wenn es heute Nacht nicht sein sollte, weiß ich, dass unsere Träume wahr werden. Ich bin stolz, dein Bruder zu sein. Ich liebe dich, Sash."

Ex-Tennisprofi Nicolas Kiefer: "Was für ein Finale. Ein Match für die Ewigkeit. Gratulation an Dominic Thiem! Respekt Alexander Zverev! Zwei absolute Kämpfer."

Deutschlands Basketball-Legende Dirk Nowitzki: "Kopf hoch, mein Junge! Starkes Turnier! You will be back!!!"