"BILD": "Finale statt Blamage. Zverev mit Gigantencomeback in New York."

Hanfmann gewinnt deutsche Duell in Kitzbühel

"Süddeutsche Zeitung": "Viel entscheidender war aber wohl, was trotz des verpatzten Starts nicht passierte. Anders als noch in den vergangenen Jahren ließ sich der Deutsche nicht von der Wucht eines 0:2-Rückstandes entmutigen - von einem solchen Rückstand war Zverev zuvor noch nie zurückgekommen. Es flogen weder Schläger noch Schimpfworte, bis auf ein dezent frustriertes Kopfschütteln und eine fragende Geste in Richtung seiner Box war dem Deutschen keine Aufgabe anzumerken."