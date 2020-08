Nadal, Federer und Co.: Diese Stars haben für die US Open abgesagt

Die frühere Nummer eins der Tennis-Weltrangliste nahm ihre Auftakthürde in New York trotz einiger Anlaufschwierigkeiten letztlich souverän und bezwang die Australierin Ajla Tomljanovic 6:4, 6:4. In der zweiten Runde trifft Kerber, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, entweder auf Landsfrau Anna-Lena Friedsam (Neuwied) oder Caroline Dolehide (USA).