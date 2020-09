Der Weltranglistendritte Dominic Thiem (Österreich), nach dem unrühmlichen Abgang von Topfavorit Novak Djokovic (Serbien) der topgesetzte Spieler in New York, hat bei den US Open zum zweiten Mal in drei Jahren das Viertelfinale erreicht. Der 27-Jährige besiegte den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 7:6 (7:4), 6:1, 6:1 und trifft nun auf den Australier Alex de Minaur.