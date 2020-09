US Open

Kerber wird wohl gegen 19:00 Uhr gegen Ann Li antreten, direkt im Anschluss an die Partie zwischen Varvara Garcheva und Petra Martic.

Eurosport überträgt die kompletten US Open live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live im TV - die heutigen Partien von Kerber und Zverev sind live auf Eurosport 2 zu sehen, Eurosport 1 berichtet ebenfalls - in der Zeit von 19:15 Uhr bis 21:15 Uhr ist dort allerdings das Frauen-Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der SGS Essen zu sehen. Im Anschluss zeigt Eurosport 1 wieder live die US Open.