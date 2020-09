Zuvor hatte US-Tennisprofi Ryan Harrison ebenfalls bei "Twitter" Carreño Busta vor Fachjournalist Ben Rothenberg verteidigt, und Rothenberg daran erinnert, dass der Spanier schon in den Top Ten der Welt stand und das World Tour Finale erreichte. Kyrgios antwortete mit seinem Tweet.

Tatsächlich erzielte Carreño Busta seine bisher größten Erfolge in seiner Karriere auf Hartplatz. Neben dem nun zweimaligen Erreichen der Vorschlussrunde in New York konnte er auch drei seiner bislang vier Turniersiege auf der ATP-Tour auf Hartplatz feiern.