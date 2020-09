"Das war das erste Mal seit vielleicht einem Jahr, dass ich einen Sieg richtig abgefeiert habe, weil es wirklich hart war, zu gewinnen", sagte der Sieger über den Moment der Entscheidung. "Am Ende hatte ich das Gefühl, ich könnte noch in Schwierigkeiten kommen, deswegen war ich sehr happy, als es vorbei war. Ein Punkt hat in zwei Sätzen den Unterschied gemacht."

Im Halbfinale trifft Medvedev in der Nacht zum Samstag (MESZ) auf Alex de Minaur (Australien/Nr. 21) oder Dominic Thiem (Österreich/Nr. 2), die sich am Mittwoch noch in der Night Session gegenüberstehen (live bei Eurosport). "Das wird ein großartiges Match", sagte Medvedev: "Mal sehen, wer gewinnt und auf wen ich mich vorbereiten darf."

Im Vorjahr war Medvedev erst in einem dramatischen Endspiel in fünf Sätzen an Rafael Nadal (Spanien) gescheitert. Noch nie ist es einem Spieler gelungen, die US Open zu gewinnen, ohne einen Satz abzugeben. Schon am Dienstag hatte der deutsche Spitzenspieler Zverev das Halbfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger spielt am Freitag gegen den Spanier Pablo Carreño Busta um sein erstes Grand-Slam-Finale.