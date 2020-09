Serena Williams pustete kräftig durch, dann schlich sich ein breites Lächeln auf ihr Gesicht: Die Tennis-Queen steht bei den US Open im Halbfinale und ist nur noch zwei Siege vom ersehnten Grand-Slam-Rekord entfernt.

US Open

Sie sei am Anfang "ein wenig müde" gewesen, habe aber nach rund einer Stunde "aus welchem Grund auch immer mehr Energie" verspürt, schilderte Williams. "Wenn ich weiter gewinnen will, muss das anders laufen", sagte die US-Amerikanerin: "Ich muss herausfinden, wie ich wieder besser ins Match komme."

Die entscheidenden Ballwechsel: So verlor Williams Satz eins

Im Halbfinale trifft Williams auf Elise Mertens aus Belgien oder Viktoria Asarenka - die zweimalige Major-Siegerin aus Belarus war neben Williams und Pironkova die dritte Mutter im Viertelfinale der US Open, das hatte es bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie gegeben.

Für Pironkova (32) endete indes ein märchenhaftes Comeback, in New York war sie erstmals seit Wimbledon 2017 wieder bei einem Turnier angetreten. Auch im fünften Duell mit Williams blieb sie sieglos. "Tsvetana hat unglaublich gut gespielt", lobte Williams. "Das hätte ich so nicht geschafft. Nach meiner Pause habe ich mir verdammt schwer getan, überhaupt ein Match zu gewinnen. Sie ist unglaublich."