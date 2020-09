Die Linienrichterin wurde in den sozialen Medien schwer beleidigt und mit Vorwürfen überzogen.

Andere Fans bemühten sich darum, die Wogen zu glätten - und auch Djokovic appellierte an seine Follower.

US Open

Das ganze Drama: So kam es zum Djokovic-Eklat

Der Superstar war am Sonntagabend im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta im ersten Satz disqualifiziert worden. Djokovic hatte nach dem Break zum 5:6 einen Ball frustriert nach hinten gedroschen und dabei eine Linienrichterin im Halsbereich getroffen .

Die Frau ging daraufhin im Arthur Ashe Stadium zu Boden, fasste sich an den Hals und musste kurz behandelt werden. "Die ganze Situation hat mich wirklich traurig und leer zurückgelassen", so Djokovic. "Ich habe mich nach der Linienrichterin erkundigt und Gott sei Dank fühlt sie sich okay."