Egal wer gewinnt, es wird auf jeden Fall eine neue Halbfinalistin bei einem Grand Slam Turnier geben. Yulia Putintseva stand bisher zweimal im Viertelfinale bei den French Open in Paris. Jennifer Brady kam vor den US Open 2020 noch nie über das Achtelfinale bei einem der vier Major hinaus. Beide werden sich in der Weltrangliste nach den US Open in den Top 30 wiederfinden.