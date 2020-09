"Ich denke, es war zu Beginn schwer für Marin, denn er musste in den ersten beiden Runden über fünf beziehungsweise vier Sätze gehen. Im dritten Satz hat sein Level dann angehoben und gezeigt, zu was er in der Lage ist", analysierte Thiem die Begegnung. "Im vierten Satz hatte ich im fünften Spiel zwei Breakbälle gegen mich und habe Alles oder Nichts gespielt, was sich ausgezahlt hat."