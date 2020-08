Tennis

US Open: Angelique Kerber sehr zufrieden nach Sieg in Runde eins

Angelique Kerber hat sich im Siegerinterview bei Eurosport nach ihrem Auftakterfolg bei den US Open in New York mehr als zufrieden gezeigt. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Deutschland schlug die Australierin Ajla Tomljanovic mit 6:4 und 6:4.

