Tennis

US Open - Finale: Siegemund/Zvonareva gewinnen Doppel-Titel | Highlights

Laura Siegemund hat sich an der Seite von Vera Zvonareva den Doppel-Titel bei den US Open geholt. Die Deutsche zeigte ein starkes Match und jubelt am Ende über ein 6:4, 6:4 gegen Nicole Melichar und Xu Yifan.

00:02:59, 6315 angesehen, vor 3 Stunden