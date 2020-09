Tennis

US Open: Laura Siegemund widmet Titel verstorbener Tante

Laura Siegemund hat am Freitag zusammen mit Vera Zvonareva die US Open im Damen-Doppel gewonnen. In ihrer Siegesrede dankt sie ihrer Doppelpartnerin für das Turnier und widmet den Grand-Slam-Triumph ihrer Tante, die während der US Open verstorben ist.

