Zverev legte am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium los wie die Feuerwehr und nahm seinem Gegenüber direkt das erste Aufschlagspiel ab. Danach entwickelte sich ein Match in nur eine Richtung. Der Deutsche hielt sein Service stabil und konnte Ramos-Vinolas allein in Satz eins zwei weitere Male breaken. Nach nur 22 Minuten ging der erste Durchgang 6:1 an Zverev, der zehn Punkte mehr machte als sein 33-jähriger Gegner.

"Er spielt gut, er spielt mutig", erklärte sein Bruder und Eurosport-Experte Mischa Zverev noch während des Spiels im Gespräch mit Boris Becker und Matthias Stach. Der Olympia-Sieger von Tokio kannte keine Gnade und machte im zweiten Durchgang genau so weiter.

Zverev musste nicht sein bestes Tennis spielen und war trotzdem haushoch überlegen. Ramos-Vinolas produzierte gerade auf der Vorhand-Seite viele Fehler und gab auch in Satz zwei dreimal sein Service ab. 6:0 - bis dato ein Spaziergang für den Deutschen.

Zverev ging nicht vom Gas, machte kaum Fehler und brachte den Spanier teilweise zum verzweifeln. Ramos-Vinolas stellte sich zwar etwas besser als in den vorherigen beiden Durchgängen auf den Deutschen ein, spannend machen konnte es die Nummer 48 der Welt aber im dritten Satz nicht mehr. Nach gerade einmal 74 Minuten Minuten verwandelte Zverev seinen ersten Matchball zum 6:1, 6:0 und 6:3.

