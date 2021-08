Vor dem Entscheidungssatz hatte Tsitsipas sich für über sieben Minuten in die Katakomben verabschiedet und ließ sich auch nach seiner Rückkehr in die Arena viel Zeit. Die Nummer drei der Setzliste bekam dafür eine Time Violation.

"Ein verdammter Witz. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um auf die Toilette zu gehen", monierte Murray in Richtung des Stuhlschiedsrichters und warf seinem Kontrahenten damit indirekt bewusstes Zeitspiel vor. Nach dem verwandelten Matchball des Briten gab es einen kurzen und kühlen Handshake am Netz.

"Ich denke nicht, dass ich die Regeln gebrochen habe. Solange ich mich an das Reglement und daran halte, was die ATP als fair vorgibt, ist alles gut", konterte Tsitsipas auf der Pressekonferenz nach dem Match.

