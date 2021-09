Angelique Kerber brüllte nach einem wahren Krimi ein lautes "Come on!" durch das Louis-Armstrong-Stadion und jubelte ausgelassen: Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel hat ein dickes Ausrufezeichen hinter ihren Achtelfinaleinzug bei den US Open gesetzt.

Die 33 Jahre alte deutsche Nummer eins zeigte am Freitag beim 5:7, 6:2, 6:3 im Duell zweier früherer Turnierchampions gegen Sloane Stephens einmal mehr ihre großen Kämpfer-Qualitäten und erreichte die Runde der besten 16.

"Sie ist ein Champion, ich wusste, dass es sehr schwer wird", sagte Kerber: "Ich freue mich auf den freien Samstag und dann bin ich bereit für die nächste Runde. Es ist ein großartiger Ort hier für mich." Nun könnte Kerber ein Duell mit der Titelverteidigerin Naomi Osaka erwarten.

Stephens, die gegen Kerber eine positive Bilanz (5:1) hat, kam deutlich besser in die Partie und nahm der Deutschen nach einem Vorhand-Fehler den Aufschlag zum 3:1 ab. Kerber versuchte offensiv zu spielen, machte jedoch zu Beginn zu viele Fehler. Erst als die 33-Jährige beim Stand von 2:5 aus ihrer Sicht gegen den Satzverlust servierte, schwappte das Momentum in ihre Richtung.

Der Matchball: Kerber feiert Comeback-Win gegen Stephens

Nervenstarker Kerber gelingt der Turnaround

Kerber brachte nicht nur ihr Service durch, sondern schaffte im Anschluss auch das Rebreak zum 4:5. Fast jeder Ballwechsel zu diesem Zeitpunkt der Partie wurde von den Rängen mit tosendem Jubel quittiert. Beide Kontrahentinnen spielten ihr bestes Tennis.

Belohnen konnte sich Kerber für die kleine Aufholjagd allerdings nicht. Stephens war in den entscheidenden Momenten einen Tick cooler als die Nummer 17 der Welt und schnappte sich Durchgang eins mit 7:5.

Doch Kerber ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, legte im zweiten Satz noch eine Schippe drauf und zwang Stephens immer wieder längere Ballwechsel auf, bei denen sie meist die Oberhand behielt. Mit vier gewonnenen Spielen in Folge schlug die gebürtige Bremerin zurück, sicherte sich den zweiten Durchgang und zwang die US-Amerikanerin in den Entscheidungssatz.

Stephens wurde vom Publikum im Louis Armstrong Stadium zwar immer wieder frenetisch angefeuert, in der entscheidenden Phase des Matches ließ die 28-Jährige jedoch zu viele Möglichkeiten liegen. Beim Stand von 3:3 konnte Kerber drei Breakbälle abwehren, schlug im direkten Gegenzug dann eiskalt zu und nahm Stephens im vierten Versuch das Service ab.

Nach 1:58 Stunden verwandelte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ihren ersten Matchball.

Da kommt die Faust: Kerber lässt Stephens laufen - und schlägt dann zu

