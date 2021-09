Es wird auf jeden Fall eine neue Grand-Slam-Siegerin geben. Keine der Frauen, die sich noch im Turnier befinden, hat schon ein Major gewonnen.

In der New Yorker Night Session werden die Finalistinnen gesucht. Los geht es um 01:00 Uhr deutscher Zeit.

Zunächst spielt die Kanadierin Leylah Fernandez gegen Aryna Sabalenka aus Belarus.

Dann bekommt es die Britin Emma Raducanu entweder mit der Tschechin Karolina Pliskova oder Maria Sakkari aus Griechenland zu tun.

Ansetzungen des 11. Turniertages (Halbfinale):

Arthur Ashe Stadium (ab 01:00 Uhr)

L. Fernandez (CAN) - A. Sabalenka (BLR/2)

Fernandez hat mit Siegen gegen Naomi Osaka, Angelique Kerber und Elina Svitolina für Furore gesorgt. Sollte die 19-Jährige auch Sabalenka aus dem Weg räumen, würde sie in der neuen Weltrangliste ab Montag in die Top 30 vorrücken. Sabalenka bleibt unabhängig vom Ausgang des Turniers die Nummer zwei der Welt. Die Belarussin stand bereits in Wimbledon im Halbfinale und hat nun die Chance auf ihr erstes Grand-Slam-Finale.

E. Raducanu (GBR) - K. Pliskova (CZE/4)/M. Sakkari (GRE/17)

Raducanu setzt eine erstaunliche Siegesserie fort. Die Britin musste sich durch die Qualifikation kämpfen und hat im Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgegeben. Von jenseits der Top 100 gestartet kratzt die 18-Jährige nun bereits an den ersten 50. In der Vorschlussrunde wartet entweder Karolina Pliskova aus Tschechien oder die Griechin Maria Sakkari. Pliskova stand bei allen Grand-Slam-Turnieren schon mindestens im Halbfinale, konnte aber noch keines für sich entscheiden.

