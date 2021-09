Clever, nervenstark und mit unbändiger Power: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) ist mit einer Machtdemonstration ins Halbfinale der US Open eingezogen und scheint bereit für die entscheidenden Duelle um den Titel.

Der 24 Jahre alte Tennis-Topspieler aus Hamburg setzte sich am Mittwoch nach anfänglichen Problemen sicher im Viertelfinale gegen den Südafrikaner Lloyd Harris durch und darf rund einen Monat nach Olympiagold weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph hoffen.

Der Olympia- und Cincinnati-Sieger baute damit seine aktuell laufende Siegesserie auf 16:0 aus und ist nur noch zwei Spiele von seinem großen Traum - einem Grand-Slam-Triumph - entfernt.

US Open Halbfinale! Qualifikantin Raducanu schreibt Geschichte VOR 3 STUNDEN

Gegen Harris, den er bereits 2020 in Köln und just vor den US Open in Cincinnati geschlagen hatte, returnierte Zverev im ersten Satz bei 3:5 schon gegen den Satzverlust, schaffte aber das sofortige Rebreak.

Harris schwer für Zverev zu lesen

"Der Ballwurf bei Harris ist so niedrig, ist flüssig und schwer zu lesen. Damit hat Sascha bisher Probleme", analysierte Bruder Mischa Zverev bei Eurosport.

Harris hatte vor dem Duell mit Zverev mit klaren Erfolgen gegen Denis Shapovalov, die Nummer sieben der Setzliste, und den stark aufspielenden US-Amerikaner Reilly Opelka, für Aufsehen gesorgt

Im Tiebreak hatte der bis dato konzentriert spielende Südafrikaner bei 6:5 und eigenem Aufschlag sogar Satzball, wurde jedoch von einer Spielunterbrechung aus dem Rhythmus gebracht.

"Was ist das?" Videowall bringt Zverev erneut auf die Palme

Zverev vom Videoscreen gestört

Zverev hatte wie schon im Achtelfinale moniert, dass ihn die schnellen Bildfolgen auf dem Videoscreen des Arthur Ashe Stadiums stören würden - was die Schiedsrichterin Louise Azemar-Engzell (Schweden) an die Stadionregie durchgab.

Nach der Unterbrechung vergab Harris seinen Satzball und verlor den Tiebreak 6:8.

"Eigentlich ein kleiner Skandal": Harris im Tiebreak benachteiligt?

In der folgenden Pause sorgte der 24-Jährige dann für einen kleinen Eklat, als er voller Wut eine Flasche auf den Court feuerte.

Da sich diese öffnete, setzte Harris damit den Court unter Wasser. Helfer mussten aufwischen, beide Profis halfen mit.

Unglaublich! Harris feuert Flasche auf den Court und sorgt für Ärger

Harris sorgt mit Flaschenwurf für Eklat

Zu Beginn des zweiten Satzes machten sich dann bei Zverev-Fans Sorgenfalten breit: Nach einem Aufschlag griff sich der 24 Jahre alte Deutsche unten links an den Rücken und schlug in der Folge vorsichtiger auf.

"Mein Rücken ist irgendwie steif geworden. Im ersten Satz hatte ich schon ein komisches Gefühl und es wurde nicht besser", verriet er hinterher: "Ich bin jetzt relativ steif."

"Er ist mir fast zu ehrlich, der Gegner hört das auch", meinte Experte Becker.

Schrecksekunde: Zverev fährt es in den Rücken

Harris hatte Zverev allerdings nur noch wenig entgegenzusetzen. Fahrig streute der Südafrikaner immer wieder Fehler ein, machte die Big Points nicht und gab auch den zweiten Satz ab (3:6), obwohl sein Gegenüber nicht sein bestes Tennis spielte und wegen der Rückenschmerzen sichtlich aufs Tempo drückte.

"Kurz vor Weihnachten!" Harris schenkt zweiten Satz an Zverev ab

"Wenn man ein bisschen angeschlagen ist, ist es enorm wichtig, hier jetzt in drei Sätzen zu gewinnen, um ein bisschen Kraft für das Halbfinale zu sparen", meinte Boris Becker bei Eurosport.

Zverev zieht im dritten Satz davon

Im dritten Satz zog Zverev gegen den entnervt wirkenden Südafrikaner schnell auf 4:0 davon - der Grundstein zum Sieg. "Harris ist das Match aus der Hand gerutscht, so wie die Flaschen nach dem ersten Satz", kommentierte Mischa Zverev bei Eurosport die eindeutige Tendenz in Satz zwei und drei.

Und weiter: "Da sieht man den Klassenunterschied zwischen Sascha, der schon seit Jahren unter den Top Ten ist und Harris, der einen Riesensprung gemacht hat, aber noch nicht da angekommen ist, wo er hin kann."

Harris kam zwar auf 3:4 heran, Zverev hielt jedoch ein Break Vorsprung und verwandelte nach 2:05 Stunden seinen ersten Matchball.

Zverev will es Murray nachmachen

Zverev kann der zweite Profi nach Andy Murray 2012 werden, der im selben Jahr Olympia-Gold und den Titel in New York holt. Im Halbfinale am Freitag könnte ihn gegen Tour-Dominator Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) die maximale Herausforderung erwarten.

Djokovic, der in New York das Kunststück vollführen will, alle vier Grand-Slam-Titel in einem Jahr zu gewinnen, tritt in der Nacht (MESZ) gegen den Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6) an ( live bei Eurosport auf Joyn ). Der 34-Jährige könnte als erster Profi seit Rod Laver 1969 den Kalender-Grand-Slam komplettieren.

2020 hatte Zverev bei den US Open bereits das Finale erreicht, jedoch dramatisch in fünf Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Thiem ist 2021 wie die Ex-Sieger Roger Federer und Rafael Nadal nicht in New York am Start.

Im anderen Halbfinale stehen sich am Freitag Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 12) und Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2) gegenüber.

Überragender Return: Harris setzt Zverev mit Break unter Druck

US Open - Viertelfinale Herren:

Links zu den US Open:

Das könnte Dich auch interessieren: Krejcikova entsetzt über Muguruza: "Wurde gedemütigt"

(mit SID)

Becker kritisiert Alcaraz-Aufgabe: "War mir ein bisschen zu früh zu Ende"

US Open "Neun Millionen Morddrohungen": Rogers kritisiert Hass im Netz VOR 3 STUNDEN