Den Tag eröffnen werden das britische Top-Talent Emma Raducanu und Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf dem Centre Court.

Das letzte Halbfinalticket bei den Damen ermitteln die Griechin Maria Sakkari und Karolina Pliskova aus Tschechien.

Der Weltranglisten-Erste Djokovic kann den nächsten Schritt zum legendären Kalender-Grand-Slam machen.

Hier gibt es alle Informationen zum zehnten Wettkampftag bei den US Open in New York.

Ansetzungen des 10. Turniertages (Viertelfinale):

Arthur Ashe Stadium (ab 18:00 Uhr)

E. Raducanu (GBR) - B. Bencic (SUI/11)

Der erst 18-Jährigen Raducanu gelang der Durchbruch beim Heimturnier in Wimbledon. Die Britin stieß bei ihrem ersten Auftritt auf Grand-Slam-Ebene gleich ins Achtelfinale vor. In Flushing Meadows hat sie das Ergebnis auf jeden Fall schon getoppt. Für Bencic ist New York ein gutes Pflaster. Schon 2019 gelang der Schweizerin bei den US Open der Sprung in die Vorschlussrunde.

A. Zverev (GER/4) - L. Harris (RSA)

Der Deutsche und der Südafrikaner standen sich kurz vor den US Open beim Masters in Cincinnati bereits gegenüber. Zverev gewann in zwei Sätzen, musste im ersten Durchgang allerdings immerhin in den Tiebreak.

Harris würde mit einem Erfolg gegen den Olympiasieger in die Top 25 der Welt aufrücken. Auf seinem Weg ins Viertelfinale beförderte er unter anderem den Kanadier Denis Shapovalov aus dem Turnier.

Night Session ab 1:00 Uhr

K. Pliskova (CZE/4) - M. Sakkari (GRE/17)

Pliskova hat zwar noch kein Grand Slam gewonnen, gehört aber zum elitären Kreis der Spielerinnen, die bei allen vier Major-Turnieren schon mindestens das Halbfinale erreicht haben. In New York scheiterte sie 2016 erst im Finale an Angelique Kerber. Sakkari hat 2021 schon bei den French Open in Paris den Sprung ins Halbfinale geschafft.

N. Djokovic (SRB/1) - M. Berrettini (ITA/6)

Djokovic ist der letzte verbliebe Grand-Slam-Sieger im Herrenturnier. Der Serbe und der Italiener standen sich zuletzt im Endspiel von Wimbledon gegenüber, als der Weltranglisten-Erste als Sieger den Platz verließ. Berrettini hat als bestes Ergebnis in Flushing Meadows die Halbfinalteilnahme 2019 auf dem Konto. Erreicht er diesmal das Endspiel, würde er in der Weltrangliste am Spanier Rafael Nadal vorbeiziehen.

