"Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich fühle", sagte Leylah Fernandez direkt nach dem Triumph gegen die Weltranglistenfünfte: "Ich war das ganze Match über so nervös und habe versucht das zu tun, was mir mein Coach (Vater Jorge, Anm. d. Red.) geraten hat. Er hat mir gesagt: Kämpfe um jeden Punkt! Lass es nicht dein letztes Match hier sein."

Leylah Fernandez hatte vor diesen US Open einen Drittrundeneinzug bei den French Open 2020 als größten Grand-Slam-Erfolg in ihrer Vita stehen.

2020 war sie in New York noch in der 2. Runde gescheitert (4:6, 3:6 gegen Sofia Kenin).

Im Halbfinale trifft Fernandez auf French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien oder die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus (Night Session ab 1:00 Uhr live bei Eurosport).

Fernandez schlägt spektakuläre Winner

Die 27 Jahre alte Elina Svitolina verpasste durch die knappe Niederlage ihr drittes Grand-Slam-Halbfinale nach Wimbledon 2019 und den US Open 2019, als in Bianca Andreescu eine andere damals 19 Jahre alte Kanadierin überraschend gewonnen hatte.

Am Netz eine Bank: Fernandez lässt Svitolina verzweifeln

Svitolina hatte in den vier Runden zuvor nur drei Breaks kassiert und war durch ihren Sieg zuletzt beim WTA-Turnier in Chicago mit einer 9:0-Matchbilanz ins Spiel gegen Fernandez gegangen.

Auch in kritischen Phasen gegen die sich immer mehr steigernde Svitolina blieb die Linkshänderin cool und ließ sich vom Publikum für ihre spektakulären Winner feiern.

Emotionen pur! Fernandez sinkt nach verwandeltem Matchball zu Boden

Svitolina und Fernandez auf Weltklasse-Niveau unterwegs

Im ersten Satz erspielte sich Svitolina gegen die erneut äußerst präzise und hart spielende Fernandez keinen einzigen Breakball und gab ihrerseits ihr Service zum 2:4 ab.

Im zweiten Durchgang bestimmte die Ukrainerin dann das Geschehen und zog schnell auf 5:1 davon.

Genialer Konter, Winner, Ass: Svitolina furios zum Satzausgleich

Im dritten Satz entwickelte sich ein echter Grand-Slam-Klassiker mit großartigen Schlägen en masse. Fernandez zog auf 5:2 davon und sah schon wie die Siegerin aus.

"Das gibt es nicht!" Fernandez entscheidet Monster-Rally für sich

Spannender Tiebreak bringt Entscheidung

Svitolina steigerte sich jedoch erneut und glich zum 5:5 aus.

Fernandez war dreimal nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, doch Svitolina behielt die Nerven und erzwang den Tiebreak.

Im Tiebreak gelang Fernandez ein Minibreak zum 2:1 und zog kurz darauf auf 4:1 davon. Wieder blieb Svitolina cool, brachte die beiden folgenden Aufschläge durch und holte sich das Minibreak zurück (4:4).

Fernandez verwandelt ersten Matchball

Bei 5:5 hatte Fernandez dann die Netzkante auf ihrer Seite, passierte Svitolina und verwandelte kurz darauf mit eigenem Aufschlag ihren ersten Matchball.

Beeindruckend: Sowohl gegen Osaka als auch gegen Kerber und Svitolina gewann Fernandez je einen Tiebreak - ansonsten hätte sie jeweils die Partie verloren.

Angesprochen auf das Erfolgsgeheimnis der 2021 groß aufspielenden Kanadierinnen und Kanadier in New York, antwortete die 19-Jährige: "Der Ahornsirup!"

"Ahornsirup!" Fernandez verrät kanadisches Erfolgsgeheimnis

US Open - Viertelfinale Damen:

Satzball verwandelt: Fernandez bringt Arthur Ashe zum Kochen

(mit SID)

Referee verpatzt Ballwurf - Becker amüsiert sich köstlich

