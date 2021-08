Rein von den Namen nach ist das Spiel zwischen Tsitsipas und Murray das Highlight des Tages. Allerdings geht der Grieche als klarer Favorit in die Partie.

Den Sprung in die nächste Runde wollen auch Nick Kyrgios, Daniil Medvedev und Andrey Rublev schaffen.

Im Duell der Routiniers schlägt Philipp Kohlschreiber gegen den Kroaten Marin Cilic aus.

US Open Gojowczyk, Marterer und Otte erreichen Hauptfeld der US Open GESTERN AM 18:56

Hier gibt es alle Ansetzungen des ersten Wettkampftags bei den US Open in New York in der Übersicht.

Arthur Ashe Stadium (ab 18:00 Uhr)

M. Keys (USA) - S. Stephens (USA)

A. Murray (GBR) - S. Tsitsipas (GRE/3)

Night Session (ab 01:30 Uhr)

M. Bouzkova (CZE) - N. Osaka (JPN/3)

R. Gasquet (FRA) - D. Medvedev (RUS/2)

Louis Armstrong Stadium (ab 17:00 Uhr)

D. Vekic (CRO) - G. Muguruza (ESP/3)

J. Isner (USA/19) - B. Nakashima (USA)

M. Linette (POL) - C. Gauff (USA/21)

Night Session (ab 01:30 Uhr)

N. Stojanovic (SRB) - A. Sabalenka (BLR/2)

R. Bautista Agut (ESP/18) - N. Kyrgios (AUS)

Struff exklusiv vor US Open: "Möchte richtig Gas geben"

Grandstand (ab 17:00 Uhr)

C. Giorgi (ITA) - S. Halep (ROU/12)

A. Rublev (RUS/5) - I. Karlovic (CRO)

C. Ruud (NOR/8) - J. Tsonga (FRA)

V. Azarenka (BLR/18) - T. Martincova (CZE)

Court 17 (ab 17:00 Uhr)

E. Donskoy (RUS) - F. Auger-Aliassime (CAN/12)

A. Kerber (GER/16) - D. Yastremska (UKR)

- D. Yastremska (UKR) E. Svitolina (UKR/5) - R. Marino (CAN)

F. Tiafoe (USA) - C. Eubanks (USA)

Court 5 (ab 17:00 Uhr)

R. Berankis (LTU) - D. Schwartzman (ARG/11)

D. Collins (USA/26) - C. Suarez Navarro (ESP)

G. Dimitrov (BUL/15) - S. Riffice (USA)

E. Navarro (USA) - C. McHale (USA)

Court 10 (ab 17:00 Uhr)

T. Monteiro (BRA) - D. Evans (GBR/24)

H. Watson (GBR) - K. Juvan (SLO)

K. Mladenovic (FRA) - J. Konta (GBR)

C. Norrie (GBR/26) - C. Alcaraz (ESP)

Zverev exklusiv: "Novak ist der, den man schlagen muss"

Court 13 (ab 17:00 Uhr)

D. Lajovic (SRB) - B. Paire (FRA)

M. Giron (USA) - A. Hoang (FRA)

A. Parks (USA) - O. Danilovic (SRB)

E. Mertens (BEL/15) - R. Peterson (SWE)

Court 4 (ab 17:00 Uhr)

Y. Putintseva (KAZ/31) - K. Kanepi (EST)

M. Kukushkin (KAZ) - P. Andujar (ESP)

M. Vondrousova (CZE) - E. Ruse (ROU)

G. Pella (ARG) - F. Krajinovic (SRB/32)

Court 6 (ab 17:00 Uhr)

F. Lopez (ESP) - B. Zapata Mirelles (ESP)

E. Rybakina (KAZ/19) - A. Sasnovich (BLR)

I. Jorovic (SRB) - M. Osorio Serrano (COL)

M. Kecmanovic (SRB) - A. Rinderknech (FRA)

Court 7 (ab 17:00 Uhr)

J. Vesely (CZE) - K. Anderson (RSA)

M. Trungelliti (ARG) - A. Davidovich Fokina (ESP/29)

T. Pironkova (BUL) - D. Kasatkina (RUS/25)

A. Cornet (FRA) - O. Jabeur (TUN/29)

Court 8 (ab 17:00 Uhr)

M. Sherif (EGY) - A. Kalinina (UKR)

C. Garin (CHI/16) - N. Gombos (SVK)

A. Molcan (SVK) - C. Ilkel (TUR)

Court 9 (ab 17:00 Uhr)

P. Gojowczyk (GER) - U. Humbert (FRA/23)

- U. Humbert (FRA/23) P. Herbert (FRA) - A. Mannarino (FRA)

R. Masarova (ESP) - A. Bogdan (ROU)

V. Grammatikopoulou (GRE) - A. Blinkova (RUS)

Kerber exklusiv: Favoritenrolle? "Da geh ich nicht mit"

Court 11 (ab 17:00 Uhr)

A. Li (USA) - K. Kucova (SVK)

M. Cilic (CRO/30) - P. Kohlschreiber (GER)

B. Krejcikova (CZE/8) - A. Sharma (AUS)

D. Koepfer (GER) - Q. Halys (FRA)

Court 12 (ab 17:00 Uhr)

F. Bagnis (ARG) - T. Daniel (JPN)

S. Errani (ITA) - E. Alexandrova (RUS) [32]

A. Petkovic (GER) - I. Begu (ROU)

K. Majchrzak (POL) - E. Ruusuvuori (FIN)

Court 14 (ab 17:00 Uhr)

L. Fernandez (CAN) - A. Konjuh (CRO)

P. Martinez (ESP) - J. Duckworth (AUS)

A. Popyrin (AUS) - R. Albot (MDA)

B. Pera (USA) - T. Zidansek (SLO)

Court 15 (ab 17:00 Uhr)

H. Laaksonen (SUI) - J. Millman (AUS)

C. Garcia (FRA) - H. Dart (GBR)

B. Van de Zandschulp (NED) - C. Taberner (ESP)

J. Paolini (ITA) - Y. Shvedova (KAZ)

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev über die Dominanz der Big 3: "Das wird sich nicht wiederholen"

Becker exklusiv: Die Situation bei Federer ist ernst

US Open Medvedev schwärmt von Ex-Bayern-Star: "Habe ihn so sehr geliebt" GESTERN AM 07:41