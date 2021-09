Wie hart die Partie war, zeigte sich beim Stand von 3:3 im dritten Satz. Andreescu kniete von Krämpfen geschüttelt auf dem Court, war sichtlich angeschlagen und humpelte.

Sakkari blieb indes fokussiert und holte sich das Break zum 4:3.

Die Vorentscheidung.

Mit ihrem vierten Matchball machte die Nummer 18 der Welt nach einer Spielzeit von drei Stunden und 29 Minuten den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Pliskova eiskalt bei den Big Points

95 Minuten lang standen sich Pliskova und Pavlyuchenkova auf dem Grandstand gegenüber, dann beendete die Tschechin eine enge Partie für sich.

Schlüssel zum Erfolg war letztlich die Cleverness bei den Big Points im zweiten Satz. Pliskova erspielte sich zwei Breakbälle und nutzte beide.

"Ich habe so viel Tennis gespielt und in den letzten Wochen so viele Siege eingefahren. Das hilft mir, mich zu entspannen und einfach ein bisschen mehr zu genießen", erklärte Pliskova ihre Erfolgsformel.

