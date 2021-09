Sollte der an Zwei gesetzte 25 Jahre alte Daniil Medvedev das Halbfinale erreichen, würde er dort auch auf einen machbaren Gegner treffen - Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 12), Frances Tiafoe (USA), Peter Gojowczyk (Deutschland/Qualifikant) oder der erst 18 Jahre alte Carlos Alcaraz (Spanien) kommen dafür Stand Sonntagabend noch in Frage.

Ein Duell mit Grand-Slam-Dominator Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) oder dem derzeit in Top-Form spielenden Alexander Zverev (Deutschland/Nr. 4) ist dagegen erst im Finale möglich.

Durch den klaren Sieg über Daniel Evans (Großbritannien/Nr. 24), dem gegen Medvedev nur ein Break gelang, baute der Russe seine Bilanz bei seinem liebsten Grand-Slam-Turnier auf 18:4 aus.

US Open Qualifikant van de Zandschulp schreibt US-Open-Geschichte VOR EINER STUNDE

2019 hatte Medvedev das Finale knapp gegen Rafael Nadal verloren, 2020 war er im Halbfinale am späteren Sieger Dominic Thiem gescheitert.

Medvedev nimmt Fokus aufs Finale

Nadal und Thiem sind wie Roger Federer 2021 in New York verletzungsbedingt nicht am Start.

"Ich war heute mit meinem Aufschlag sehr zufrieden", sagte Daniil Medvedev, der in New York ein klares Ziel vor Augen hat: "Ich will es einfach wieder das Finale erreichen und mir ein paar bessere Erinnerungen verschaffen."

Achtelfinale Herren am Sonntag:

Botic van de Zandschulp (NED/Q) - Diego Schwartzman (ARG/11) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1

Daniil Medvedev (RUS/2) - Daniel Evans (GBR/24) 6:3, 6:4, 6:3

Peter Gojowczyk (GER/Q) - Carlos Alcaraz (ESP)

- Carlos Alcaraz (ESP) Frances Tiafoe (USA) - Félix Auger-Aliassime (CAN/12) - Night Session

Links zu den US Open:

Das könnte Dich auch interessieren: Beschämende Hasskommentare nach Aus: Stephens geht in die Offensive

Wahnsinnsballwechsel! Van de Zandschulp mit Traum-Stopp nach 40 Schlägen

US Open Svitolina schlägt Halep und steht im Viertelfinale VOR 3 STUNDEN