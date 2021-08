Die Handgelenksverletzung, die er sich beim ATP-Turnier in Mallorca zugezogen hatte, sei nie richtig ausgeheilt. Deswegen entschied sich der Wiener kürzlich dazu, seine Saison vorzeitig zu beenden.

"Es war nie richtig gut. Gerade die Schnappbewegung bei der Vorhand, bevor ich den Ball treffe, hat nicht geklappt", sagte Thiem nun.

Inzwischen habe er jedoch "Klarheit und einen Fahrplan" fürs Comeback, verriet er in einem Interview mit der "Kronen Zeitung": "In einem Monat ist die nächste Untersuchung. Ich muss sechs Wochen Schiene tragen. Ich hoffe, dass ich Anfang November wieder trainieren und im Januar in Australien spielen kann", wird der 27-Jährige zitiert.

Allerdings könnte sich dieser Fahrplan auch noch ändern: "Falls ich doch eine Operation brauche, verschiebt sich alles um vier bis acht Wochen nach hinten." Das würde dann bedeuten, dass Thiem nach den US Open 2021 auch die Australian Open 2022 verpasst.

Thiem 2021 im Formtief

Thiem hatte die US Open des vergangenen Jahres in einem dramatischen Finale über fünf Sätze gegen Alexander Zverev gewonnen (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6) und war anschließend in ein Formtief gefallen.

Bei den Australian Open 2021 scheiterte er im Achtelfinale glatt an Grigor Dimitrov (4:6, 4:6, 0:6), bei den French Open war nach 2:0-Satzführung gar schon zum Auftakt gegen den Spanier Pablo Andujar Schluss (6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6).

Für Wimbledon, die Olympischen Spiele und die US Open sagte Thiem verletzungsbedingt ab.

