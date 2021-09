"Ich habe das Gefühl, dass die Leute Novak Djokovic nicht mögen, weil er dauernd ihre Lieblingsspieler schlägt", twitterte Mardy Fish.

Der Ex-Profi, einst in den Top 10 zuhause und Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, stößt damit vor dem Viertelfinale der US Open eine Debatte an, die seit Jahren schwelt.

Vor allem Djokovics Vater Srdjan hat sich immer wieder deutlich - und durchaus in eine ähnliche Richtung wie Fish - geäußert. "Die westlichen Medien haben sich nur auf Federer und Nadal konzentriert. Und haben Novak keine Aufmerksamkeit geschenkt. Das war der einzige Weg, ihn aufzuhalten", erklärte der 60-Jährige erst im Februar gegenüber der serbischen Zeitung "Kurir". Es gebe aber keine Chance, seinen Sohn aufzuhalten.

US Open Die US Open 2021 heute live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 3 STUNDEN

Es sei an der Zeit, "anzuerkennen, dass Novak der Beste der Welt ist".

Federer und Nadal - Grand Slam weit weg

Man kann das sehen, wie man will, Fakt aber ist: Djokovic steht vor einer historischen Chance. 52 Jahre ist es her, dass Rod Laver als bislang letzter Profi bei den Herren 1969 die Australian Open, die French Open, Wimbledon und die US Open in einer Saison gewann.

Match gedreht - die Highlights zum Djokovic-Sieg gegen Brooksby

Nadal und Federer holten zwar bis zu drei Major-Kronen in einem Jahr, kamen aber trotzdem nie auch nur in Reichweite des Grand Slams.

Federer triumphierte zwar sechsmal bei den Australian Open, konnte in diesen Jahren aber nicht bei den French Open nachlegen, womit die Chance auf den Grand Slam im Mai schon passé war. Nadal holte zum Saisonbeginn in Melbourne gar nur 2009 den Titel, scheiterte dann allerdings bei den French Open.

Das zeigt, wie außergewöhnlich die Saison ist, die Djokovic aktuell spielt.

Und Fish, seit 2019 Teamkapitän des Davis-Cup-Teams der USA, geht sogar noch einen Schritt weiter. "Novak wird seine Karriere mit mehr als 23 Grand-Slam-Titel beenden"; twitterte der 39-Jährige. "Umarmt ihn!"

Bei den US Open geht es für Djokovic nach dem Viersatzerfolg gegen Jenson Brooksby im Achtelfinale nun gegen Matteo Berrettini weiter.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev stürmt ins Viertelfinale

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Djokovic exklusiv: Seit dem Sieg gegen Nadal glaube ich daran

US Open Unerwartete Frage - aber Djokovic findet beeindruckende Antwort GESTERN AM 04:42