Struff startete stark ins Match und dominierte sofort das Geschehen. Im ersten Satz nutzte der Warsteiner direkt seine ersten beiden Breakchancen, ließ selbst keinen einzigen Breakball zu und holte nach nur 29 Minuten den Durchgang mit 6:2.

Im zweiten Durchgang steigerte sich der 25-jährige Griekspoor und konnte Struff auch in den längeren Ballwechsel immer mehr Paroli bieten. Im vierten Spiel musste Struff dann erstmals seinen Aufschlag abgeben, holte sich im Anschluss aber direkt das Re-Break.

Anschließend hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele bis zum Tiebreak. Dort hatte Griekspoor das bessere Ende für sich und holte sich mit 7:3 im Tiebreak den Satzausgleich. Insgesamt vergab Struff acht Breakbälle im zweiten Satz.

Auch in der Folge war es für Struff weiterhin ein Match der verpassten Chancen. Der 31-Jährige hätte bereits viel früher und deutlicher das Match in Richtung zu seinen Gunsten drehen können, doch er vergab im dritten Satz wieder gleich sechs Breakbälle. Erst den siebten konnte Struff nutzen, allerdings beim Stand von 5:4 aus seiner Sicht, was ihm gleichzeitig die erneute Satzführung brachte.

Struff holt sich Satz drei, sein Gegner verliert die Nerven

Im vierten Satz entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Griekspoor agierte vollkommen auf Augenhöhe mit Struff und packte dann am Ende des vierten Durchgangs zu. Der Niederländer erspielte sich beim Stand von 4:4 gleich drei Breakbälle, die ersten seit dem Start des zweiten Satzes. Den zweiten konnte der 25-Jährige dann auch nutzen und servierte anschließend zum 2:2.

Zu Beginn des fünften Satzes nahm Griekspoor eine Medical Timeout, doch körperlich ließ die Nummer 110 der Weltrangliste im Entscheidungssatz nicht nach. Im Gegenteil. Beim Stand von 3:3 schnupperte Griekspoor bereits am Break und nahm Struff schließlich bei 55:5 den Aufschlag ab. Anschließend verwandelte er nach 3:38 Stunden seinen ersten Matchball.

