Djokovic verbesserte seine Erstrundenbilanz bei den US Open damit auf 16:0 Siege.

Der 34-Jährige profitierte im gut gefüllten Arthur-Ashe-Stadion im dritten und vierten Satz aber auch von starken körperlichen Problemen des Major-Debütanten, der sich immer wieder an der Leiste behandeln ließ.

"Leider hat mich meine Fitness im Stich gelassen. Ich habe schon zu Beginn des dritten Satzes Krämpfe bekommen. Von da an war es hart", erklärte Rune.

"Mir war klar, dass ich wirklich um jeden Punkt kämpfen muss, wen ich gewinnen will. Mit meinem Körper zu diesem Zeitpunkt war das unmöglich", so das dänische Toptalent, das erstmals in der Karriere auf Djokovic getroffen war.

Wie ein Krake am Netz: Die beste Szenen zum Djokovic-Sieg

"Es ist schwer, über den dritten und vierten Satz zu sprechen, weil er sich kaum bewegte", analysierte der Weltranglistenerste die Partie. "Ich habe ich großartig angefangen, einen sehr guten erstes Satz gespielt. Dann habe ich im zweiten Satz bei 4:3 aufgeschlagen und obwohl alles gut funktioniert hat, den ersten Aufschlag verloren", sagte Djokovic. "Respekt an Holger für seinen Kampf."

Djokovic nun gegen Struff-Bezwinger

Djokovic brachte die Begegnung letztlich nach zwei Stunden und 15 Minuten nach Hause. "Mit der Art und Weise, wie ich das Spiel beendet habe, bin ich zufrieden", ließ der Serbe wissen, der nun auf Tallon Griekspoor trifft. Der Niederländer hatte zuvor Jan-Lennard Struff mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 5:7 in die Knie gezwungen.

Djokovic wandelt indes weiter auf den Spuren von Rod Laver, der als bis dato letzter Männerprofi 1969 alle vier Grand Slams in einem Jahr gewinnen konnte.

(mit SID)

