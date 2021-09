Ganze 99 Minuten benötigte Djokovic, um seine Aufgabe im Arthur Ashe Stadium zu erfüllen. Der Serbe war gegen Struff-Bezwinger Griekspoor in allen Belangen überlegen und sorgte mit jeweils zwei Breaks in allen drei Sätzen für glasklare Verhältnisse.

"Ich habe mit der richtigen Intensität, mit dem richtigen Fokus gespielt", sagte Djokovic: "Ich versuche, jede Partie meine beste Leistung abzurufen und dann schauen wir mal, was hier möglich ist."

In Runde drei wartet nun Kei Nishikori, der 2014 im Finale der US Open stand und sich dort Marin Cilic geschlagen geben musste.

Der Japaner schlug in einem Kraftakt über 3:57 Stunden Mackenzie McDonald aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (5:7), 2:6 und 6:3.

Djokovic will an Federer und Nadal vorbei

Djokovic ist klarer Favorit und könnte mit einem Triumph in New York zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) aufsteigen - und auch den Grand Slam perfekt machen, den Sieg bei allen vier Majors in einem Jahr.

Dies war zuletzt Rod Laver 1969 gelungen.

