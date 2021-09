Qualifikant Van de Zandschulp sorgte bereits in den vorherigen Runden mit Siegen über die gesetzten Casper Ruud (2. Runde/3:6, 6:4, 6:3, 6:4) und Diego Schwartzman (Achtelfinale/6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1) für Furore. An Medvedev biss sich die Nummer zwei der Welt jedoch die Zähne aus.

Fernandez und Svitolina lieferten sich ein enges Match auf höchstem Niveau. Die Partie wurde im Tiebreak des dritten Satzes entschieden.

In der Night Session trifft der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz auf Félix Auger-Aliassime (Nr. 12/Kanada). Außerdem fordert French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Nr. 8/Tschechien) die Belarussin Aryna Sabalenka (Nr. 2).

Hier gibt es die Day Session aus Flushing Meadows zum Nachlesen.

Die Partien der Day Session im Überblick:

D. Medvedev (RUS/2) - B. van de Zandschulp (NED) - 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

L. Fernandez (CAN) - E. Svitolina (UKR/5) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

23:35 Uhr - Auf Wiedersehen

Ich verabschiede mich damit für heute von Euch. Morgen geht es ab 18:00 Uhr mit der Day Session weiter. Zunächst trifft Belinda Bencic auf Emma Raducano, dann bekommt es Alexander Zverev mit Lloyd Harris zu tun. Und heute Nacht werden Eurosport 1, der Eurosport Player und Joyn PLUS+ für Euch die Night Session begleiten. Auf Wiedersehen.

23:30 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 7:6

Der kanadische Shootingstar erreicht also in einem hochklassigen Match die Vorschlussrunde in Flushing Meadows. Dort wartet die Siegerin der Partie zwischen Barbora Krejcikova und Aryna Sabalenka.

23:27 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 7:6

Wer holt sich beim Stand von 5:5 den Matchball? Es ist Fernandez mit einem großartigen Longline aus der Defensive. Und dann folgt der Returnfehler von Svitolina. Fernandez steht im Halbfinale. Das Publikum tobt!

23:25 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 6:6

Nach einem Rückhandfehler von Fernandez hat sich Svitolina das Minibreak zurückgeholt. Der Ziebreak ist wie das gesamte Match: Hochklassig, eng und noch völlig offen.

23:22 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 6:6

Mit einem glänzenden Return holt sich Fernandez das erste Minibreak. 2:1 für die 19-Jährige. Anschließend patzt Svitolina zweimal aus guter Position, und Fernandez bringt ihre Aufschläge zum 4:1 durch. Anschließend landet der Longline der Kanadierin knapp im Aus, und beim Seitenwechsel steht es 4:2.

23:18 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 6:6

Nach einem Doppelfehler von Svitolina steht es 30:30. Mit einem kontrollierten Slice nach gutem Aufschlag holt sich die Ukrainerin den Spielball. Und den verwandelt sie mit der Vorhand zum 6:6. Der dritte Satz und das Match werden im Tiebreak entschieden.

23:14 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 6:5

Sie musste etwas kämpfen, aber Fernandez holt sich das Spiel zum 6:5. Das Match ist jetzt auf hohem Niveau. Beide nutzen den gesamten Platz aus. Besonders herausragend war Fernandez' Punktgewinn zum Vorteil, wo sie einen hart umlämpften Ballwechsel mit einem Vorhandwinner vollendete.

23:07 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 5:5

Weltklasse-Longline von Fernandez zum 30:30 bei Aufschlag SVitolina. Die Ukrainerin übernimmt anschließend durch einen starken Aufschlag das Kommando im Ballwechsel und holt sich am Netz den Spielball zum 5:5. Und mit einem ganz gefühlvollen Stoppball gelingt ihr der Ausgleich im dritten Satz.

23:01 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 5:4

Fernandez schlägt zum Einzug ins Halbfinale auf. Nach einem starken Longline der Kanadierin 30:30. Und dann macht Svitolina Druck über die Vorhand, zwingt ihre Gegnerin zum Fehler und holt sich den Breakball. Sie attackiert weiter und verwandelt schließlich am Netz zum 4:5. Svitolina ist wieder dran.

Am Netz eine Bank: Fernandez lässt Svitolina verzweifeln

22:54 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 5:2

Fernandez holt sich ihr Service zum 5:2. Beim Spielball hat die Kanadierin großes Glück. Ihr Stoppversuch gerät eigentlich viel zu hoch, aber Svitolina nutzt die große Chance am Netz nicht.

22:48 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 4:2

Viel zu vorsichtiger zweiter Aufschlag von Svitolina. Mit dem Return-Winner holt sich Fernandez drei Möglichkeiten zum nächsten Break. Und mit einem starken Longline holt sich die Kanadierin beim zweiten Breakball den Punkt zum 4:2.

22:45 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 3:2

Die Rückhand von Fernandez fliegt ins Aus. zwei Chancen zum Rebreak für Svitolina. Und bei der zweiten packt die Ukrainerin den Winner mit dem Return aus und kommt auf 2:3 heran.

22:40 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 3:1

Fernandez holt sich das Break. Die Kanadierin nimmt Svitolina das Aufschlagspiel ab und geht mit 3:1 in Führung. Die Ukrainerin hat in diesem Service auch sehr zurückhaltend gewirkt und ihrer Gegnerin das Spiel überlassen.

22:35 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 2:1

Nach einem Rückhandfehler muss Fernandez über Einstand gehen. Doch ein schwer zu spielender Volley der Kanadierin landet genau in der Ecke des feldes, und sie holt sich das Spielball. Der Youngster sichert sich das Spiel zum 2:1, und das Publikum tobt.

22:29 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6, 1:1

Fernandez holt sich nach einem 0:30-Rückstand noch den Spielgewinnt zum 1:0 im dritten Satz. Auch Svitolina lässt im Anschluss nichts anbrennen. Die Ukrainerin verteilt die Bälle schön, lässt ihre Gegnerin laufen und gleicht zum 1:1 aus.

22:19 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:6

Svitolina wehrt zwei Breakchancen ihrer Gegnerin ab, die zweite mit einem starken Rückhand-Winner aus dem Halbfeld. Doch mit einem guten Return holt sich Fernandez Chance Nummer drei. Den kontert Svitolina mit einem tollen Passierschlag. Mit dem Longline sichert sich die Ukrainerin den ersten Satzball. Und mit einem Ass macht sie den Sack zu und holt sich den Durchgang.

22:11 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 3:5

Fernandez hat sich zumindest ein Aufschlagspiel zurückgeholt. Und anschließend hat die Kanadierin bei ihrem eigenen Service gar keine Mühe. Mit einem Punkt durch den Crossball verwandelt sie zum 3:5.

Erleichterung nach Matchball: Medvedev löst Halbfinal-Ticket

22:04 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 1:5

Svitolina patzt von der Grundlinie und hat wieder Breakball gegen sich. Und dann gerät der Stopp der Kanadierin zu hoch, und Svitolina hat keine Schwierigkeiten, am Netz zu verwandeln. Hier sieht alles nach einem Satzausgleich aus.

21:56 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 1:3

Fernandez wackelt jetzt wieder mehr, macht den einen oder anderen schnellen Fehler. Und prompt hat sie drei Breakbälle gegen sich. Und den zweiten nutzt Svitolina und holt sich das Aufschlagspiel ihrer Gegnerin.

21:49 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3, 1:1

Beide Damen bringen ihr erstes Aufschlagspiel im zweiten Durchgang durch. Mit einem Vorhandfehler von Svitolina holt sich Fernandez den entscheidenden Punkt zum 1:1.

21:41 Uhr - Fernandez - Svitolina - 6:3

Mit einem starken Crossball holt sich Fernandez Satzball Nummer zwei. Und dann verschlägt Svitolina den Longline. Mit 6:3 geht der erste Durchgang verdient an die Kanadierin.

21:38 Uhr - Fernandez - Svitolina - 5:3

Fernandez schlägt zum Satzgewinn auf. Nach einem Vorhandfehler der Kanadierin steht es 30:30. Anschließend zwingt der Youngster mit einer ganz clever platzierten Vorhand ihre Gegnerin zum Fehler und holt sich den Satzball, den sie aber nicht nutzen kann.

21:30 Uhr - Fernandez - Svitolina - 5:2

Fernandez zeigt hier wieder ihre ganze Bandbreite. Sie hat ja gegen Kerber schon glänzend gespielt, aber jetzt wirkt sie sogar noch etwas geduldiger in der Partie gegen die Deutsche, wartet den richtigen Moment ab, um Svitolina auszuspielen. 5:2 für die Kanadierin.

21:25 Uhr - Fernandez - Svitolina - 4:2

Nach einer etwas überhastet gespielten Rückhand muss Svitolina über Einstand gehen. Und dann zwingt Fernandez ihre Gegnerin zum Fehler beim Crossball und holt sich die Breakchance. Aber dann vergibt der Teenager die große Chance aus dem Halbfeld. Ihre Instabilität bleibt das große Manko der ansonsten stark aufspielenden Kanadierin. Jetzt holt sie sich Breakchance Nummer zwei. Und dann jagt sie Svitolina quer über den Platz und verwandelt schließlich mit dem Slice zum 4:2.

21:14 Uhr - Fernandez - Svitolina - 2:2

Svitolina beginnt sehr konzentriert und auch offensiver, als man es teilweise von ihr kennt. Die Ukrainerin sucht die Linien und findet sie auch. Mit teils schönen Winnern gewinnt sie ihr Spiel zum 2:2.

Feuerwerk nach 1:6-Fehlstart - Djokovic gewinnt elektrisierendes Duell

21:06 Uhr - Fernandez - Svitolina - 1:1

Nicht unähnlich zu ihrem Auftritt gegen Angelique Kerber vorgestern wechseln sich bei Fernandez herausragende Winner und der eine oder andere unnötige Fehler regelmäßig ab. Beide Spielerinnen gewinnen jeweils ihr erstes Service relativ sicher.

21:00 Uhr - Fernandez - Svitolina

Los geht es zum Match zwischen Leylah Fernandez und Elina Svitolina. Es ist das zweite Duell der beiden. Das erste entschied die Ukrainerin vergangenes Jahr in zwei relativ engen Sätzen für sich.

20:37 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4, 5:7

Zwei weitere Matchbälle für Medvedev. Und dann patzt van de Zandschulp beim Stopp. Es war dann doch mit etwas mehr Mühe, als es zunächst aussah. Aber nichtsdestotrotz zieht Daniil Medvedev völlig verdient in die Vorschlussrunde in Flushing Meadows ein.

20:31 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4, 5:5

Großer Jubel bei Medvedev. Van de Zandschulp schickt ihn weit nach außen beim Aufschlag. Aber der Russe bringt den Ball zurück und kämpft sich zum Punktgewinn. Und kurz darauf hat er nach seinem Vorhandfehler seines Gegners den ersten Matchball. Den wehrt van de Zandschulp aber mit Serve-and-Volley ab. Mit einem orhandwinner gleicht der Qualifikant doch noch zum 5:5 aus.

20:25 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4, 4:4

Medvedev ist der stabilere Akteur in Satz vier, hat drei seiner vier Aufschlagspiele zu null gewonnen. Aber van de Zandschulp kämpft sich ebenfalls zu den Spielgewinnen. Ergebnistechnisch ist alles ausgeglichen. Und das liegt such daran, dass der Niederländer großes Risiko geht, was ihm im Moment aufgeht. Viele Schläge fallen genau auf die Linie.

20:12 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4, 2:3

Die Partie ist jetzt mit Abstand in ihrer besten Phase, was vor allem an der Leistungssteigerung bei van de Zandschulp liegt. Medvedev ist in Satz vier bisher der souveräne Spieler. Aber sein Gegner bleibt dran.

20:05 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4, 1:2

Medvedev hat im vierten Satz noch keinen Punkt bei eigenem Aufschlag abgeben müssen. Mit einem Ass beim Spielball bringt er auch sein zweites Service zu null durch.

19:54 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 6:4

Van de Zandschulp verteilt die Bälle schön und holt sich am Netz den ersten Satzball. Und dann folgt der Rückhandfehler Medvedevs. 6:4 für van de Zandschulp. Damit war vor knapp 40 Minuten gar nicht zu rechnen. Es geht in einen vierten Satz.

Referee verpatzt Ballwurf - Becker amüsiert sich köstlich

19:45 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 5:3

Medvedev hat mit einigen Fehlern seinen Gegner in die Partie zurückgebracht. Und van de Zandschulp hat sich auch gesteigert, wirkt ruhig und zieht sein Spiel konsequent durch. 5:3 für van de Zandschulp. Der Satzgewinn des Außenseiters rückt näher.

19:38 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 3:2

Aber jetzt holt sich van de Zandschulp mit einem großartigen Stoppball sogar eine Breakchance. Und die nutzt der Niederländer mit dem Vorhandwinner aus dem Halbfeld. Das kam jetzt aus dem Nichts, vor allem, wenn man sieht, dass er anschließend fast zu seiner Bank humpelt. Aber es kann dem Match nur gut tun.

19:34 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 2:2

Der dritte Satz verläuft jetzt etwas besser aus Sicht von van de Zandschulp- Der Niederländer hält sich zumindest in den Ballwechseln. Aber bei den Problemen, die er zu haben scheint, ist es weiterhin schwer vorstellbar, dass der Qualifikant hier Medvedev ernsthaft gefährden kann.

19:25 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6, 0:1

Auch wenn es schlecht für ihn aussieht, van de Zandschulp zeigt zumindest großen Kampfgeist. Andererseits agiert Medvedev vor allem über die Vorhand jetzt etwas überhastet und macht die Fehler, sodass er mehrmals über Einstand gehen muss. Aber er holt sich den Spielgewinn.

19:14 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:6

Satzball für Medvedev. Und dann folgt der Vorhandfehler von van de Zandschulp. Mit 6:0 geht der zweite Durchgang an den Russen. Der Niederländer hat den Physio bestellt. Man darf gespannt sein, ob wir hier überhaupt drei komplette Sätze sehen.

19:08 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:4

Das droht, ein sehr schnelles Match zu werden. Erneut verliert van de Zandschulp ein Aufschlagspiel. Dem Niederländer sind einige schnelle Vorhandwinner gelungen. Aber sobald die Ballwechsel länger gehen, hat der allem Anschein nach angeschlagene Qualifikant keine Chance.

19:00 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6, 0:2

Mit einem ganz clever gesetzten Crossball zwingt Medvedev van de Zandschulp zum Fehler. Breakball für den favoriten. Und dann verzieht sein Gegner die Vorhand von der Grundlinie. 2:0 für Medvedev. Bei van de Zandschulp scheint sich auch der Oberschenkel wieder zu melden. Zu einigen Bällen läuft er gar nicht erst.

18:51 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:6

Mit einem glänzenden Passierball holt sich Medvedev Breakchance Nummer vier. Und dann folgt der Vorhandfehler seines Gegners. Mit 6:3 geht der Durchgang an den Favoriten.

18:49 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:5

Mit einer clever gespielten Rückhand holt sich Medvedev den ersten Satzball. Den vergibt er aber relativ schnell mit einem Vorhandfehler. Auch Nummer zwie kann e rnicht verwandeln, der Lob des Russen landet knapp im Aus. Dann aber patzt van de Zandschulp zu Satzball Nummer drei, den er mit dem Rückhandvolley abwehrt.

18:41 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 3:5

Van de Zandschulp findet vor allem mit der Vorhand langsam besser ins Match. Nach dem mit Abstand längsten und auch besten Ballwechsel der Partie bisher, holt er sich mit dem Volley eine Breakchance. Und dann folgt der Rückhandfehler von Medvedev. Noch 5:3 für den Russen.

18:36 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 2:5

Lange Ballwechsel gibt es bisher wenige. Egal, wer den Punkt macht, macht ihn fast immer mit einem schnellen Winner oder Fehler. Das sorgt dafür, dass der erste Satz schon in seiner Endphase ist. Medvedev schlägt gleich zum Gewinn des Durchgangs auf.

Tennis-Thriller zur Geisterstunde - die Highlights zu Sakkari-Andreescu

18:30 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 1:4

Der Stopp von van de Zandschulp ist zu lang und zu hoch. Medvedev hat wieder Breakball. Und dann folgt der nächste schnelle Fehler des Niederländers gleich hinterher. 4:1 für den Russen.

18:25 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 1:3

Es folgen zwei sehr schnelle Aufschlagspiele. Sowohl van de Zandschulp als auch Medvedev bringen ihr Service jeweils zu null durch.

18:20 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 0:2

Man merkt van de Zandschulp die Nervosität noch an. Beim Niederländer läuft nicht viel zusammen. Medvedev muss nicht viel machen, um hier die Punkte zu holen. Aber das match ist noch lange, und van de Zandschulp hat noch die Zeit, in die Partie zu finden.

18:15 Uhr - van de Zandschulp - Medvedev - 0:1

Das Spiel beginnt mit Aufschlag für van de zandschulp. Nach einem Doppelfehler des Außenseiters steht es schnell 0:30. Kurz darauf hat er nach einem Rückhandfehler zwei Breakbälle gegen sich. Und dann überzieht er die Vorhand cross und kassiert gleich das erste Break.

INFO - van de Zandschulp - Medvedev

Medvedev hat bei den US Open noch keinen Satz abgegeben. Der Russe wird unabhängig vom Ausgang des Turniers auf jeden Fall Nummer Zwei der Welt bleiben. Van de Zandschulp hat sich mindestens auf Rang 62 verbessert. Gewinnt er auch heute, wäre er schon in den Top 50.

INFO - van de Zandschulp - Medvedev

Um 18:00 Uhr beginnt das Match zwischen Botic van de Zandschulp und Daniil Medvedev. Der Russe ist der große Favorit, aber der Niederländer hat schon Diego Schwartzman rausgehauen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 18:00 Uhr MESZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

