Oscar Otte hat bei den US Open eine Sensation verpasst.

Der 28 Jahre alte Kölner unterlag im Achtelfinale dem Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini 4:6, 6:3, 3:6, 2:6 und schrammte am ersten Viertelfinaleinzug seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier vorbei.

Der Weltranglisten-144. war als klarer Außenseiter in das Match gegangen und wäre mit einem Sieg der am niedrigsten eingestufte Spieler in der Runde der letzten Acht in New York seit Jimmy Connors 1991 gewesen.

Der Qualifikant bot Berrettini von Beginn an Paroli und wurde mit dem Gewinn des zweiten Satzes belohnt, für den er sich im Louis-Armstrong-Stadium vom Publikum feiern ließ.

Zverev hält die deutsche Fahne hoch

Im vierten Satz verletzte sich der Weltranglisten-144. bei einem Sturz an der Schlaghand und konnte unter Schmerzen die Niederlage nicht verhindern.

Schon zum Auftakt gegen Lorenzo Sonego und in der dritten Runde gegen Andreas Seppi war Qualifikant Otte auf Italiener getroffen und hatte mit dem Einzug in die Runde der besten 16 sein bisher bestes Ergebnis bei einem Majorturnier erreicht.

Achtelfinale Herren am Montag:

A. Zverev (GER/4) - J. Sinner (ITA/13) 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)

- J. Sinner (ITA/13) 6:4, 6:4, 7:6 (9:7) L. Harris (RSA) - R. Opelka (USA/22) 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3

M. Berrettini (ITA/6) - O. Otte (GER/Q) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

6:4, 3:6, 6:3, 6:2 N. Djokovic (SRB/1) - J. Brooksby (USA) - Night Session

