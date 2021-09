Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Jack Sock | 3. Runde Herren Einzel - Highlights

Olympiasieger Alexander Zverev hat zu später Stunde in New York das Achtelfinale der US Open erreicht. Der 24 Jahre alte Hamburger profitierte beim Stand von 3:6, 6:2, 6:3, 2:1 von einer Aufgabe des US-Amerikaners Jack Sock. Zverev verlängerte seine Siegesserie auf 14 Erfolge und hat weiter seinen ersten Grand-Slam-Titel im Blick.

00:02:57, vor 2 Stunden