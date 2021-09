Tennis

US Open 2021: Alexander Zverev - Lloyd Harris | Viertelfinale Herren Einzel - Highlights

Alexander Zverev (GER/4) schlägt Lloyd Harris (RSA) im Viertelfinale der US Open 2021 in New York 7:6 (8:6), 6:3, 6:4. Im ersten Satz hat der Deutsche Glück, dass er ihn nicht verliert. Im zweiten Durchgang häuft sich die Fehlerquote von Harris. Im dritten Satz lässt sich Zverev auch von einem Harris-Break zum 2:4 nicht mehr auf dem Weg ins Halbfinale aufhalten. Die Highlights im Video.

00:03:10, vor einer Stunde