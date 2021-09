Tennis

US Open 2021: Jérémy Chardy - Matteo Berrettini | 1. Runde Herren Einzel - Highlights

Matteo Berrettini (Italien) hat das Ticket für die 2. Runde bei den US Open in New York gelöst. Der Wimbledon-Finalist setzte sich in einer regelrechten Nervenschlacht gegen den Franzosen Jérémy Chardy durch. Die Highlights im Video.

00:02:49, vor 4 Stunden