Tennis

US Open 2021: Krawczyk/Salisbury - Olmos/Arevalo | Finale Mixed Doppel - Highlights

Desirae Krawczyk / Joe Salisbury (USA/GBR/2) schlagen Giuliana Olmos / Marcelo Arevalo (MEX/ESA) im Mixed-Finale der US Open 2021 in New York 7:5, 6:2. Für den Briten Joe Salisbury ist es bereits der zweite Titel - er hatte schon mit Rajeev Ram (USA) das Doppel der Herren gewonnen.

00:02:31, vor 22 Minuten