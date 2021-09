Tennis

US Open 2021 - Smarter mit Harter: Die Teenie-Finals bei den US Open

Mit Emma Raducanu (18) und Leylah Fernandez (19) stehen sich bei den US Open zwei Teenagerinnen im Finale gegenüber. Das gab es in New York schon 1988, 1997 und 1999 - alle Beteiligten legten danach Weltkarrieren im Tennis hin.

