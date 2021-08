Tennis

US Open: Andy Murray rastet komplett aus - Stefanos Tsitsipas sorgt für Riesenärger

Andy Murray ist bei den US Open gegen Stefanos Tsitsipas komplett ausgerastet. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger regte sich über seinen Kontrahenten auf, weil dieser in der Pause vor dem Entscheidungssatz extrem viel Zeit ließ. Anschließend bekam der Grieche auch noch eine Time-Violation, weil er Murray beim Aufschlag warten ließ. Der Brite peitsche daraufhin das Publikum an.

