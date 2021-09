Tennis

US Open: Carlos Alcaraz zwingt Stefanos Tsitsipas im Tiebreak des fünften Satzes in die Knie

Carlos Alcaraz ist in der 3. Runde der US Open 2021 ganz nah dran an der Sensation gegen Stefanos Tsitsipas, muss aber zunächst noch eine knappe Entscheidung verkraften - ehe er vor Glück einfach umfällt.

00:02:52, vor einer Stunde