US Open - Federer, Djokovic und Nadal als junge Hechte: Wer war als erstes richtig gut?

Smarter mit Harter beschäftigt sich am Rande der US Open 2021 mit Carlos Alcaraz, der es mit 18 Jahren schon geschafft hat, bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens in der zweiten Runde gestanden zu haben. In welchem Alter gelang das eigentlich Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal? Und wer führt in dieser Wertung? Mario Harter klärt auf.

00:03:37, vor 38 Minuten