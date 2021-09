Wer tritt die Nachfolge von Dominic Thiem an?

Mit Novak Djokovic, Alexander Zverev und Daniil Medvedev kommen drei Topfavoriten infrage, dazu steht der junge Kanadier Félix Auger-Aliassime erstmals in einem Major-Halbfinale.

Während Djokovic den 21. Grand-Slam-Titel anpeilt, kämpfen Zverev, Medvedev und Auger-Aliassime um ihren ersten Titel bei einem der vier Major-Wettbewerbe.

Die Halbfinals im Überblick:

ab 21:00 Uhr: F. Auger-Aliassime (CAN) [12] - D. Medvedev (RUS) [2]

ab 01:00 Uhr: N. Djokovic (SRB) [1] - A. Zverev (GER) [4]

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

