Es gibt da diesen wunderbaren Auftritt von Félix Auger-Alliasime bei der Players Party des ATP Masters von Monte-Carlo vor zwei Jahren.

Mit Fliege, Hemd und Sakko betrat der Kanadier die Bühne und unterhielt die Gäste mit seinem Klavierspiel. Die Rolle des eher zurückhaltenden Entertainers passt zum 21-Jährigen, auch auf dem Tennisplatz.

Das ist dieser Tage bei den US Open wieder zu bestaunen. Neu ist allerdings Qualität seiner Darbietungen, zumindest auf Grand-Slam-Niveau. Auger-Aliassime steht nach seinem vorzeitigen 6:3, 3:1-Sieg gegen Carlos Alcaraz erstmals in einem Halbfinale.

US Open Keine Lust mehr auf diese Frage: Djokovic verweigert Antwort beim Interview VOR 20 STUNDEN

Ein "großartiger Meilenstein", wie der Weltranglisten-15. feststellte. Zu verdanken hat er ihn nicht zuletzt seinem Trainer Toni Nadal - womit wir wieder bei der Players Party von Monte-Carlo wären.

Auger-Aliassime: "Nadal mag meinen Spielstil"

"Ich habe vorher für meinen kleinen Klavier-Auftritt geprobt. Er kam ins Zimmer, entdeckte mich und blieb stehen, um mir zu sagen, dass er mich in Indian Wells Tennis spielen gesehen hatte. Toni verriet mir, dass er meine Einstellung und meinen Spielstil mag", erinnerte sich Auger-Aliassime in der Eurosport-Serie Players' Voice

Später habe es einen Trainingstest in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca. "Ich war zwei Wochen dort und es lief hervorragend. Kurz nach meinem Saisonstart haben wir dann bekannt gegeben, dass Toni mich coacht", so das Toptalent.

Mit Nadals Onkel im Team hat Auger-Aliassime nach einer Erstrunden-Bruchlandung bei den French Open das Viertelfinale in Wimbledon und nun das Halbfinale bei den US Open erreicht.

ATP Finals: Auger-Aliassime folgt großen Zielen

"Es ist großartig, Toni zu haben. Er ist eine tolle neue Komponente in meinem Team", erklärte Auger-Aliassime nach seiner Partie gegen Alcaraz.

Auger-Aliassime: "So wollte ich nicht gewinnen"

Nadal soll dem Kanadier helfen, den nächsten Schritt zu gehen. An Zielen mangelt es nicht. "Ich möchte bei den Grand-Slam-Turnieren weiter kommen als bislang", betonte Auger-Aliassime im Mai bei Eurosport. Dahinter kann er jetzt einen Haken setzen. "Die Qualifikation für die ATP Finals ist ein weiteres großes Ziel", so der Youngster. Mit seinem Auftritt in New York ist er auf bestem Wege dahin.

Der Nadal-Effekt wirkt

Der Nadal-Effekt, so scheint es, hat eingesetzt. "Während meiner Kindheit habe ich ihn immer an der Seite seines Neffen Rafael gesehen und es motiviert mich extrem, dass er jetzt mit mir arbeitet", so Auger-Aliassime, der zwar erst einen Turniersieg auf der ATP vorweisen kann, den aber im vergangenen November beim Masters in Paris-Bercy feierte.

Bei den US Open hat Auger-Aliassime einen holprige Reise ins Halbfinale hinter sich. Schon in Runde eins holte beim Viersatzerfolg gegen Evgeny Donskoy seine drei Sätze nur im Tiebreak. Es folgten Siege gegen die Spanier Bernabé Zapata (drei Sätze) und Roberto Bautista Agut (fünf Sätze). Gegen Frances Tiafoe musst er im Achtelfinale einen Satzrückstand wettmachen, Viertelfinal-Kontrahent Alcaraz war im zweiten Satz zum Aufgeben gezwungen.

Auger-Aliassime im Halbfinale - die wichtigsten Szenen zum Sieg gegen Alcaraz

Die kommende Herausforderung wird nun der ultimative Härtetest, es geht gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev (heute ab 21:00 Uhr LIVE im TV und im Liveticker bei Eurosport.de). Das bislang einzige Duell gewann der Russe 2018 beim Masters von Toronto - und auch in Flushing Meadows ist er klar favorisiert.

"Daniil gehört zusammen mit Novak Djokovic und Alexander Zvrev zu den drei besten Hartplatzspielern der Welt", sagte Auger-Aliassime. Was er sich vornimmt? "Ich hoffe, ich kann ihn etwas ärgern." Vollmundige Ankündigungen sind seine Sache nicht.

Forsche Töne schlägt er lieber auf dem Tennisplatz an - und am Klavier natürlich.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Anfängerfehler" - Zverev hadert vor Duell mit Djokovic

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Viertelfinale: Medvedev mit erstem Satzverlust - aber er zieht es durch

US Open Die US Open 2021 heute live im TV, im Livestream und Liveticker GESTERN AM 03:16