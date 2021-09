Tennis

US Open - Thiem erklärt seinen Instagram-Spaß mit Tsitispas: "Da war ein Maisfeld ..."

Dominic Thiem ist anlässlich des Finals der US Open 2021 zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev zu Gast bei Matchball Becker. Der Sieger von 2020 spricht mit Boris Becker und Matthias Stach über seine Verletzung, wegen welcher er in New York nicht dabei ist, und seinen Spaß mit Stefanos Tsitsipas, den der mit einem Instagram-Post ein bisschen foppte.

00:04:56, vor 32 Minuten