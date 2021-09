Wer tritt die Nachfolge von Dominic Thiem an?

Mit Novak Djokovic, Alexander Zverev und Daniil Medvedev kommen drei Topfavoriten infrage, dazu stand der junge Kanadier Félix Auger-Aliassime erstmals in einem Major-Halbfinale.

Im ersten Halbfinale hatte Medvedev mit Auger-Aliassime keine Schwierigkeiten und löste das Ticket für das Endspiel.

Im zweiten Halbfinale in der deutschen Nacht fordert Zverve den Topfavoriten Djokovic heraus.

Die Halbfinals im Überblick:

D. Medvedev (RUS) [2] - F. Auger-Aliassime (CAN/12) - 6:4, 7:5, 6:2

ab 01:00 Uhr: N. Djokovic (SRB) [1] - A. Zverev (GER) [4]

23:20 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7, 2:6

Mit dem Vorhandwinner holt sich Medvedev zwei Matchbälle. Und beim zweiten vollendet der Russe mit dem Smash zum sehr souveränen Dreisatzsieg. Auger-Aliassime hat hier bei weitem nicht das gezeigt, was er kann. Aber das ändert nichts daran, dass Medvedev hier eine makellose Leistung gezeigt hat.

23:16 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7, 2:5

Medvedev begeistert mit einem fantastischen Return-Winner um den Netzpfosten herum. Dennoch bringt Auger-Aliassime sein Service zum 2:5 durch. Aber gleich kann Medvedev bei eigenem Aufschlag den Finaleinzug perfekt machen.

23:08 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7, 1:4

Auger-Aliassime spielt heute sehr fehlerhaft, aber Medvedev ist auch grundsolide und nahezu fehlerfrei. Mit einem tollen Longline verwandelt er den nächsten Breakball und nimmt seinem Gegner zu null das Service ab. Hier deutet alles auf einen klaren Dreisatzsieg hin.

23:04 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7, 1:3

Medvedev serviert zwei Doppelfehler. Und kurz darauf ist der Russe nicht konsequent genug, verschlägt den Volley und hat Breakball gegen sich. Den wehrt er aber mit einem Service-Winner ab. Es folgen zwei weitere hinterher zum 3:1.

23:00 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7, 1:2

Beide bringen ihr erstes Aufschlagspiel im dritten Satz durch; Auger-Aliassime mit Mühe, Medvedev souverän. Der Kanadier hat anschließend Probleme mit der Vorhand, und es wird erneut eng bei seinem Service. Und dann verschlägt er den Smash und hat zwei Breakbälle gegen sich. Er schlägt die Vorhand ins Netz und muss sein Spiel abgeben.

22:48 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:7

Drei Satzbälle für Medvedev. Und den zweiten nutzt der Russe mit einem Ass zum 7:5. Für Auger-Aliassime lief in der Endphase des Durchgangs auch gar nichts mehr zusammen. Seit seinen Satzbällen hat er Fehler an Fehler geschlagen und seinem Gegner die letzten Aufschlagspiele fast geschenkt.

22:44 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:6

Bei Auger-Aliassime wackelt jetzt das Händchen. Nach einem misslungenen Stoppversuch hat der Kanadier drei weitere Breakbälle gegen sich. Und dann verschlägt der Kanadier die Vorhand, und es steht 6:5 für Medvedev. Der Russe serviert gleich zum Satzgewinn.

22:37 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:4

Medvedev wehrt mit einem starken Longline einen Satzball ab. Aber dann patzt der Russe mit der Vorhand und hat wieder Satzball gegen sich. Doch Auger-Aliassime verschlägt den Volley. Der Stoppversuch des Kanadiers gerät im folgenden Ballwechsel zu hoch, und Medvedev holt sich am Netz die Breakchance. Auger-Aliassime verschlägt die Rückhand, und es ist alles wieder offen in Satz zwei.

22:29 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 5:3

Auger-Aliassime hat zu null sein Service zum 5:2 gewonnen. Medvedev schlägt gegen den Satzverlust auf. Das löst der Russe sicher, verwandelt mit dem Aufschlagwinner zum 3:5. Aber jetzt kann Auger-Aliassime bei eigenem Aufschlag den Satz beenden.

22:23 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 4:2

Mit einem starken Rückhand-Passierball holt sich Auger-Aliassime seinen ersten Breakball des Matches. Aber den wehrt Medvedev mit einem weltklasse Vorhand-Winner ab. Doch dann verschlägt der Russe den Slice und hat erneut Breakball gegen sich. Und dann folgt der Doppelfehler des Russen zum 4:2 für den Kanadier.

22:17 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 3:2

Nach einem weiteren Doppelfehler muss Auger-Aliassime über Einstand gehen. Aber der Kanadier macht Druck über die Vorhand, holt sich so die Punkte und sichert sich den Spielgewinn zum 3:2.

22:02 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6, 1:1

Auger-Aliassime gewinnt ohne Schwierigkeiten das erste Spiel im zweiten Satz. Medvedev muss nach einem Rückhandfehler über Einstand gehen. Aber auch er holt sich den Spielgewinn, verwandelt mit einem starken Service zum 1:1.

21:53 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 4:6

Medvedev serviert zum Satzgewinn. Aber nach einem guten Passierball von Auger-Aliassime steht es 0:30. Es folgen zwei Aufschlagwinner Medvedevs zum 30:30. Sein Gegner verzieht die Rückhand, und der Russe hat Satzball. Und den verwandelt er mit einem Ass zum 6:4.

21:47 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 3:5

Medvedev ist klar stärker als sein Gegner, bringt soeben sein Aufschlagspiel zu null durch. Unter anderem glänzt der Russe mit einem Ass über den zweiten Aufschlag. Auger-Aliassime braucht hier eine deutliche Leistungssteigerung, wenn er ins Endspiel einziehen will.

21:43 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 3:4

Drei Breakbälle für Medvedev. Und dann macht der Weltranglisten-Zweite Druck über die Vorhand und zwingt seinen Gegner zum Fehler. 4:3 für den Russen. Und das lag in der Luft.

21:36 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 3:2

Medvedev ist in der Anfangsphase der bessere Spieler auf dem Platz. Der Russe hat den Rhythmus besser gefunden als sein Gegner. Aber aus diesem spielerischen Vorteil konnte er keinen ergebnistechnischen schlagen. Auch Auger-Aliassime hat alle seine Aufschlagspiele gewonnen, aus Sicht des Kanadiers ist also noch gar nichts passiert.

21:28 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 2:1

Medvedev hat wesentlich weniger Mühe bei seinem Service, gleicht zu null zum 1:1 aus. Auch bei Auger-Aliasisme läuft es anschließend besser. Das Service kommt stabiler, und mit einem Volley verwandelt er den Spielball zum 2:1.

21:22 Uhr - Auger-Aliassime - Medvedev - 1:0

Die Partie beginnt mit Aufschlag Auger-Aliassime. So ganz hat der Kanadier seinen Rhythmus noch nicht gefunden, muss häufig über das zweite Service gehen. Und nach dem schon zweiten Doppelfehler des Youngsters steht es 40:40. Der dritte folgt kurz darauf. Aber er rettet sich noch zum Spielgewinn. Da war mehr drin für Medvedev.

Die beiden Sportler betreten den Centre Court. Medvedev geht als Favorit in die Partie. Der Russe wird unabhängig vom Ausgang des Turniers Weltranglisten-Zweiter bleiben. Auger-Aliassime würde mit einem Finaleinzug auf Platz neun klettern.

Es ist das zweite Duell zwischen dem Kanadier und dem Russen, und das letzte datiert aus dem Spätsommer 2018 beim Kanada Masters. Damals war Medvedev in einem ganz engen Dreisatzmatch erfolgreich.

