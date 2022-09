Nach 2:26 Stunden verwandelte Andrey Rublev seinen zweiten Matchball.

Der Russe servierte elf Asse und nutzte vier seiner acht Breakchancen. Norrie gelang es dagegen nur einmal das Service seines Gegners zu durchbrechen (1 von 2 Breakchancen).

Rublev schlug mehr Winner als der Brite (30:26) und leistete sich deutlich weniger vermeidbare Fehler (17:35).

Norrie, der in Wimbledon noch so für Furore gesorgt hatte, wirkte frustriert und schmiss im dritten Satz auch mal seinen Schläger.

Norrie unterlegen - da muss der Schläger dran glauben

Rublev mit durchwachsenem Sommer

"Letztes Mal hat er mich noch geschlagen, deswegen musste ich schon mein Bestes geben", sagte Rublev, der vorher eine 1:1-Bilanz gegen Norrie hatte: "Ich bin super happy, dass ich es geschafft habe."

Rublev, zu Saisonbeginn die Nummer fünf der Welt und aktuell an Position elf gerankt, hatte sich in Runde drei erst in fünf Sätzen gegen Denis Shapovalov durchgesetzt.

Im Viertelfinale droht ihm nun ein Duell mit Australian-Open- und French-Open-Sieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2), der am Montag gegen Frances Tiafoe (USA/Nr. 22) ran muss ( Liveticker ).

Kurioser Punkt: Norrie schmettert genau auf die Netzkante

Gemessen an seinen Vorjahresleistungen spielte Rublev 2022 vor New York ein eher durchschnittliches Jahr. Im ersten Halbjahr gewann er die Turniere von Marseille, Dubai und Belgrad, stand seither aber nur noch in Bastad und Washington in einem Halbfinale.

Bei den Australian Open hatte er in der 3. Runde verloren, bei den French Open war im Viertelfinale Endstation. In Wimbledon durfte der Russe nicht teilnehmen.

