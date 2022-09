Aus der Traum vom 23. Grand-Slam-Titel: Rafael Nadal ist im Achtelfinale der US Open gescheitert. Die 4:6, 6:4, 4:6, 3:6-Niederlage gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe setzt auch ein Fragezeichen hinter den möglichen Sprung das Spaniers an die Spitze der Weltrangliste.

Der Norweger Casper Ruud und Nadals Landsmann Carlos Alcaraz könnten den Routinier mit einem Finaleinzug in New York überflügeln.

Nadal, der in Melbourne und Paris in diesem Jahr den Titel gewann, muss zudem das Ende seiner starken Serie nach 22 erfolgreichen Partien bei Majors in diesem Jahr akzeptieren. In Wimbledon hatte er aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zu seinem Halbfinalmatch antreten können.

Zwischen Wimbledon und den US Open war Nadal nur beim Masters in Cincinnati angetreten - und war dort direkt am späteren Überraschungssieger Borna Coric gescheitert (6:7, 6:4, 3:6).

Tiafoe eifert Roddick nach

In der ewigen Grand-Slam-Bestenliste rangiert Nadal weiter mit 22 Trophäen vor dem Serben Novak Djokovic (21 Majortitel) und dem Schweizer Roger Federer (20). 2022 steht Nadal damit bei 38:5 Siegen. Neben den zwei Grand Slams hatte der 36-Jährige die Turniere in Melbourne und Acapulco gewonnen und beim Masters in Indian Wells das Finale erreicht.

Der groß auftrumpfende Tiafoe schaffte nach 2019 bei den Australian Open zum zweiten Mal in seiner Karriere den Sprung in die Runde der letzten Acht bei einem Grand Slam. Bei den US Open war er 2020 und 2021 jeweils im Achtelfinale gescheitert.

"Das war eins meiner besten Spiele, mit Sicherheit. Ich habe mein bestes Tennis gezeigt", sagte Tiafoe: "Ich kann's nicht wirklich glauben und verstehen, was da gerade passiert ist."

Er ist mit 24 Jahren der jüngste US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006, der das Viertelfinale bei den US Open erreichte. Sein nächster Gegner ist der Russe Andrey Rublev, der Cameron Norrie schlug

(mit SID)

