Die ehemalige Nummer eins der Welt, die ihre Teilnahme an den US Open in diesem Jahr absagen musste, weil sie ihr erstes Kind erwartet , wird die Zuschauer:innen schon vor dem Beginn des Matches in der Sendung “Matchball” ab 21:30 Uhr zusammen mit Bundestrainerin Rittner und Moderator Stach auf die Partie einstimmen.