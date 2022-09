Auch bei den Damen stehen die ersten beiden Viertelfinal-Matches in Flushing Meadows auf dem Programm.

In der Day Session spielt Ons Jabeur gegen Ajla Tomljanovic. Den Auftakt in die Night Session machen Cori Gauff und Caroline Garcia.

Wer schafft den Sprung ins Halbfinale? Für wen ist am Dienstag in New York Endstation?

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Matteo Berrettini (ITA/13) - Casper Ruud (NOR/5)

3:2 steht es in direkten Duellen für den Norweger, das einzige Duell auf Harcourt gewann allerdings Berrettini in der 3. Runde der US Open 2020. Der Italiener würde gerne zum vierten Mal überhaupt in ein Grand-Slam-Halbfinale einziehen, für French-Open-Finalist Ruud wär's erst das zweite Mal. Wett-Tipp: Matteo Berrettini.

Ons Jabeur (TUN/5) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Williams-Bezwingerin Tomljanovic präsentierte sich in New York bislang nervenstark und spielte groß auf - Wimbledon-Finalistin Jabeur gab nur in Runde drei gegen Shelby Rogers einen Satz ab. In direkten Duellen steht es 2:0 für die Tunesierin, die Australierin hat aber nur eins ihrer letzten zehn Matches verloren und dabei sechs Mal in drei Sätzen gewonnen. Reichen die Körner noch für Jabeurs kraftvolles Spiel? Wett-Tipp: Ons Jabeur.

Cori Gauff (USA/12) - Caroline Garcia (FRA/17)

Cincinnati-Siegerin Garcia ist mit zwölf Siegen am Stück die Frau der Stunde auf der Tour - beim WTA-1000-Turnier gewann sie sensationell als Qualifikantin, in New York ist sie wie Gauff noch ohne Satzverlust. In direkten Duellen steht's allerdings 2:0 für die US-Amerikanerin, die im Arthur Ashe Stadium zudem noch den Heimvorteil hat. Wett-Tipp: Cori Gauff.

Nick Kyrgios (UAS/23) - Karen Khachanov (---/27)

Rückblick: Bei den Australian Open 2020 standen sich beide in der dritten Runde in einem epischen Match 4:26 Stunden gegenüber - 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6 hieß es am Ende. In direkten Duellen glich der Australier damit auf 1:1 aus. Olympia-Silbermedaillengewinner Khachanov machte in New York mit seinem Sieg über Pablo Carreño Busta auf sich aufmerksam und steht nach wenig berauschenden Vorleistungen (26:20 Jahresbilanz) überraschend im Viertelfinale. Medvedev-Bezwinger Kyrgios ist deshalb klar favorisiert. Wett-Tipp: Nick Kyrgios.

US Open - Ansetzungen am Dienstag:

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr MEZ:

Matteo Berrettini (ITA/13) - Casper Ruud (NOR/5)

Ons Jabeur (TUN/5) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Ab 1:00 Uhr MEZ:

Cori Gauff (USA/12) - Caroline Garcia (FRA/17)

Nick Kyrgios (AUS/23) - Karen Khachanov (---/27)

