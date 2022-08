Auf dem Louis Armstrong wird es für Nick Kyrgios ernst: Der Australier bestreitet dort das dritte Match des Tages gegen den Franzosen Benjamin Bonzi.

Zudem sind mit Casper Ruud, Matteo Berrettini, Maria Sakkari und Ons Jabeur weitere große Namen mit von der Partie.

Wer erreicht die dritte Runde? Für wen ist in Flushing Meadows Endstation?

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Serena Williams (USA/PR) - Anett Kontaveit (EST/2)

Schafft Serena Williams noch eine Runde in New York? Die Weltranglistenzweite aus Estland ist jedenfalls ein größeres Kaliber als Danka Kovinic in Runde eins. Die Hamburg-Finalistin verlor vor New York allerdings drei ihrer letzten vier Matches und kam bei keinem Grand Slam 2022 über die 2. Runde hinaus. Wett-Tipp: Serena Williams.

Nick Kyrgios (AUS/23) - Benjamin Bonzi (FRA)

Jungfräuliches Duell - beide standen sich noch nie auf der Tour gegenüber. Bonzi offenbarte zuletzt so seine Probleme auf Hardcourt (7-9). Kyrgios ist zwar immer für einen Ausreißer nach unten gut, geht aber als klarer Favorit ins Duell der guten Aufschläger. Wett-Tipp: Nick Kyrgios.

Beatriz Haddad Maia (BRA/15) - Bianca Andreescu (CAN)

Die Siegerin von 2019, Andreescu, reiste nicht gerade mit guten Ergebnissen zu den US Open - ganz anders Haddad Maia, die mit ihren Siegen von Nottingham und Birmingham sowie ihrer Final-Teilnahme von Toronto eine der Spielerinnen des Jahres ist. Wett-Tipp: Beatriz Haddad Maia.

US Open - Ansetzungen am Mittwoch:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Andy Murray (GBR) - Emilio Nava (USA/WC)

Elena-Gabriela Ruse (ROU) - Cori Gauff (USA/12)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Serena Williams (USA/PR) - Anett Kontaveit (EST/2)

Daniil Medvedev (---/1) - Arthur Rinderknech (FRA)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Xiyu Wang (CHN) - Maria Sakkari (GRE/3)

Madison Keys (USA/20) - Camilla Giorgi (ITA)

Nick Kyrgios (AUS/23) - Benjamin Bonzi (FRA)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Jack Draper (GBR) - Félix Auger-Aliassime (CAN/6)

Beatriz Haddad Maia (BRA/15) - Bianca Andreescu (CAN)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

Ons Jabeur (TUN/5) - Elizabeth Mandlik (USA/WC)

Hugo Grenier (FRA/LL) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Tommy Paul (USA/29) - Sebastian Korda (USA)

Nicht vor 23:00 Uhr:

Leylah Fernandez (CAN/14) - Liudmilla Samsonova (---)

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

Cristian Garín (CHI) - Alex de Minaur (AUS/18)

Anna Schmiedlová (SVK) - Shuai Zhang (CHN)

Alejandro Tabilo (CHI) - J.J. Wolf (USA/WC)

Anna Kalinskaya (---) - Caroline Garcia (FRA/17)

Court 11

Ab 17:00 Uhr:

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Alexander Bublik (KZK)

Daria Snigur (UKR/Q) - Rebecca Marino (CAN)

Daniel Galán (COL/Q) - Jordan Thompson (AUS)

Aleksandra Krunić (SRB) - Babrora Krejčíková (CZE/23)

Court 12

Ab 17:00 Uhr:

Brandon Holt (USA/Q) - Pedro Cachín (ARG)

Dalma Gálfi (HUN) - Harriet Dart (GBR)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Marton Fucsovics (HUB)

Evgenia Rodina (---/PR) - Ajla Tomljanović (AUS)

Court 13

Ab 17:00 Uhr:

Corentin Moutet (FRA/LL) - Botic van de Zandschulp (NED/21)

Veronika Kudermetova (---/18) - Maryna Zanevska (BEL)

4. Match: Nuno Borges (POR/Q) - Yibing Wu (CHN/Q)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

Viktoria Kužmová (SVK/Q) - Shelby Rogers (USA/31)

Alison Riske-Amritraj (USA/29) - Camila Osorio (COL)

Tim van Rijthoven (NED) - Casper Ruud (NOR/5)

Nicht vor 23:00 Uhr:

Karen Khachanov (---/23) - Thiago Monteiro (BRA)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

