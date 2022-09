Den Auftakt auf dem Arthur Ashe machen die Damen. Karolina Pliskova und Aryna Sabalenka kämpfen um den Halbfinaleinzug.

Das Feld ist offener denn je - klare Topfavoritinnen und Topfavoriten gibt es bei dieser Ausgabe der US Open nicht. Wer schafft den Sprung ins Halbfinale? Für wen ist am Dienstag in New York Endstation?

Den Youngstern Jannik Sinner (21 Jahre) und Carlos Alcaraz (19 Jahre) gehört am späten Abend in New York die Bühne. Alcaraz kann mit einem Turniersieg in New York der jüngste Weltranglistenerste aller Zeiten werden. Ein Finaleinzug würde reichen, wenn dann nicht Casper Ruud das Turnier gewinnt

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Karolína Plisková (CZE/22) - Aryna Sabalenka (---/6)

Plisková gewann die letzten beiden Duelle 2021 (Bilanz: 2:2). Mit Belinda Bencic und Victoria Azarenka räumte die Finalistin von 2016 bereits zwei starke Spielerinnen ab, musste aber auch schon dreimal über drei Sätze gehen. Sabalenka lag in Runde zwei schon 2:6, 1:5 gegen Kaia Kanepi hinten und drehte die Partie noch. Sie schickt sich an, wie 2021 das Halbfinale zu erreichen. Wett-Tipp: Aryna Sabalenka.

Andrey Rublev (---/9) - Frances Tiafoe (USA/22)

Sechsmal stand Rublev schon bei Grand Slams im Viertelfinale, sechsmal ereilte ihn das Aus. Gegen Tiafoe verlor er zudem schon 2021 in New York - in Runde drei in fünf Sätzen. Das zweite Duell der beiden im Frühjahr in Indian Wells ging jedoch an Rublev, der auch die bessere Jahresbilanz (40:14) als der Nadal-Bezwinger (25:18) hat. Doch der hat den Heimvorteil. Wett-Tipp: Frances Tiafoe.

Iga Swiatek (POL/1) - Jessica Pegula (USA/8)

Viertelfinale in New York ist für beide Neuland. Swiatek bezwang Pegula 2022 bereits in Miami und bei den French Open jeweils glatt (Bilanz: 2:1). Gegen Niemeier gab die Weltranglistenerste dieses Jahr in New York erstmals einen Satz ab, Pegula ist die weiße Weste seit Runde drei gegen Yuan Yue los. Swiatek könnte nach den US Open doppelt so viele Weltranglistenpunkte wie die Zweite Ons Jabeur haben. Wett-Tipp: Iga Swiatek.

Jannik Sinner (ITA/11) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Heimlich, still und leise hat Sinner ein Spitzenjahr absolviert, in dem er bei jedem Grand Slam mindestens im Achtelfinale stand. Lediglich der Ausreißer nach oben fehlt noch. Alcaraz hat wie Sinner ein Fünfsatz-Achtelfinale in den Beinen, und verlor, hört, hört, die letzten beiden Duelle mit dem Italiener (Wimbledon, Umag - Gesamt: 2:2). Es wird also eng … Wett-Tipp: Carlos Alcaraz.

US Open - Ansetzungen am Mittwoch:

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr MEZ:

Ab 1:00 Uhr MEZ:

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

