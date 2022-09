Rafael Nadal wird sich von seiner Heimatinsel Mallorca aus ansehen (müssen), wie der Kampf um Platz eins in der Weltrangliste weitergeht.

Der 36-Jährige verdiente sich durch sein Aus im Achtelfinale gegen Frances Tiafoe 180 Zähler fürs ATP-Ranking - und hat damit am Montag 5810 Punkte auf dem Konto.

Das kann reichen, um die Spitze zu übernehmen.

Die Bedingung: Weder Carlos Alcaraz noch Casper Ruud dürften das Endspiel in Flushing Meadows erreichen.

DAS VIRTUELLE ATP-RANKING AM 6. SEPTEMBER 2022

LIVE-PLATZIERUNG WELTRANGLISTE SPIELER LIVE-PUNKTE VOR VIERTELFINALE MAXIMAL-PUNKTZAHL NACH US OPEN 1 RAFAEL NADAL 5810 5810 2 CARLOS ALCARAZ 5100 6740 3 DANIIL MEDVEDEV 5065 5065 4 ALEXANDER ZVEREV 5040 5040 5 CASPER RUUD 5010 6650

Pikant: Alcaraz und Ruud könnten im Endspiel aufeinandertreffen - der Sieger würde dann nicht nur seinen ersten Grand-Slam-Titel einfahren, sondern auch Platz eins in der Weltrangliste einnehmen.

Ruud wäre der erste Norweger der Tennisgeschichte, dem dies gelingt.

Alcaraz bald jüngste Nummer eins der Historie?

Alcaraz wiederum wäre mit seinen 19 Jahren die jüngste Nummer eins bei den Männern, die es jemals gab. Diese Ehre gebührt derzeit Lleyton Hewitt. Der Australier schaffte den Sprung auf die Eins am 19. November 2001 im Alter von 20 Jahren, acht Monaten und 23 Tagen.

Ruud und Alcaraz aber brauchen gar nicht erst zu rechnen anfangen, wenn sie das Endspiel nicht erreichen.

MAXIMAL-PUNKTZAHL NACH DEN KOMMENDEN RUNDEN

SPIELER VIERTELFINALE HALBFINALE FINALE TURNIERSIEG RAFAEL NADAL (ausgeschieden) 5810 5810 5810 5810 CARLOS ALCARAZ 5100 5460 5940 6740 CASPER RUUD 5010 5370 5850 6650

Vor dem Turnierstart war mit Stefanos Tsitsipas ein weiterer Kandidat in der "Verlosung".

Der Grieche scheiterte aber bereits in Runde eins und beraubte sich damit aller Chancen.

ATP-Ranking-Punkte bei Grand-Slam-Turnieren

RUNDE / ERGEBNIS RANKING-PUNKTE TURNIERSIEG 2000 FINALE 1200 HALBFINALE 720 VIERTELFINALE 360 ACHTELFINALE 180 3. RUNDE 90 2. RUNDE 45 1. RUNDE 10

Alexander Zverev wiederum verzichtete aufgrund seiner Verletzung bei den French Open und der laufenden Arbeit am Comeback auf eine Teilnahme.

Damit gehen dem 24-Jährigen, in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale in New York vorgestoßen, 720 Punkte flöten.

